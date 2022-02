Hoy me dirijo a vosotros no como concejal del equipo de Gobierno, sino como Sergio de la Llave, como talaverano, como arqueólogo e historiador. Hoy les hablo desde la rabia y la impotencia que me produce ver cómo el esfuerzo que durante décadas muchos compañeros como yo han hecho, se va por un sumidero en menos de 24 horas.

Me he dejado la piel, literalmente, de manos y rodillas descubriendo y poniendo en valor restos en Entretorres o la Alcazaba, entre otros; soñando con seguir descubriendo nuestro pasado a través de cada piedra, cada muro, cada resquicio que la historia ha dejado en nuestra ciudad.

Por eso es muy frustrante, y me duele como profesional, pero sobre todo como talaverano, ver como las actitudes incívicas y negligentes pueden acabar de un plumazo con los proyectos que avanzan hacia una ciudad más próspera y con futuro.

Les aseguro que tengo auténtica pasión y devoción por la arqueología, es algo que llevo en el ADN, así como lo es el poder trasladar a todos y cada uno de los que me rodean un cachito de esa historia que enriquece al conjunto de la ciudad.

Se están dando pasos de calidad con proyectos como la Ventana de Leonardo, junto al yacimiento de Entretorres, para redescubrir e interpretar ese pasado oculto, una oportunidad única que nos regala la innovación y las nuevas tecnologías; algo de lo que pocas ciudades pueden presumir. Por eso, me duele en las entrañas este ataque gratuito al patrimonio talaverano, unos daños que, no nos olvidemos, pagamos entre todos y todas.

No sé si el o los desaprensivos, entiéndase delincuentes, que han perpetrado esta acción habrán podido dormir bien; pero espero que les lleguen estas palabras y al menos les produzcan alguna que otra pesadilla que les ayude a recapacitar.

El día que lo inauguramos la alegría no era por algo que había conseguido como concejal o como parte del equipo de Gobierno, sino porque Talavera contaba con un nuevo acicate turístico para sus vecinos y vecinas y todos sus visitantes, a los que orgulloso estaría encantado de explicar, uno a uno, lo que se esconde tras esa torre albarrana de la Baja Edad Media.

Seguiré soñando y haciendo realidad todos los proyectos que estén en mi mano, porque Talavera se lo merece, sus ciudadanos se lo merecen; y porque confío en el potencial que tenemos. Llegarán más Ventanas de Leonardo, estén seguros. Finalizo haciendo un llamamiento a la responsabilidad y al civismo, cuidemos de lo nuestro, presumamos de ello y vendámoslo al mundo. Si no lo hacemos nosotros, los talaveranos de pro, ¿quién va a venir a hacerlo? Yo lo tengo claro, Talavera siempre por delante.

Sergio de la Llave Muñoz. Concejal de Patrimonio y Política Medioambiental Sostenible

Sigue los temas que te interesan