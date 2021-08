Verdes pero pobres

Eso es lo que puede ocurrirnos en Castilla-La Mancha si las cosas no cambian de aquí a finales del año. Es evidente que, en la recta final de la negociación de la PAC, nos estamos jugando mucho todos los agricultores y agricultoras y ganaderos. A nivel europeo, las bases están claras: una PAC más verde, más medioambiental y menos alimentaria. En España, se acabaron las contemplaciones y ahora toca arremangarse. Las espadas están en alto entre todas las comunidades autónomas, unas por mantener sus privilegios históricos y otras porque se haga justicia de una vez por todas y la convergencia sea, por fin, una realidad.

Ligero avance

Está claro que muy mal se tenía que dar para que no mejoremos algo en la región respecto al periodo anterior, pues partíamos de los puestos más bajos de la clasificación. Pero lo triste es que, de nuevo, tendremos una convergencia “a medias”, que mantendrá las diferencias territoriales, ya no entre 50, pero sí entre 20 regiones agrarias diseñadas en los despachos y buscará contentar a las regiones que tienen los pagos por hectárea más altos, en detrimento de regiones como Castilla-La Mancha que tiene los pagos medios más bajo de toda España, solo por detrás de la Comunidad de Madrid.

Por este motivo desde Cooperativas Agro-alimentarias Castilla-La Mancha, junto a ASAJA, UPA y COAG Castilla-La Mancha hemos mostrado nuestra posición firme y unánime en contra de la propuesta que el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) ha trasladado a las comunidades autónomas en la última Conferencia Sectorial del pasado mes de julio.

¿Producir más con menos?

Pero mientras en los pagos del primer pilar de la PAC se mantienen desigualdades entre unos agricultores y otros; sin embargo, cuando de exigencias medioambientales hablamos, aquí sí que somos todos iguales ante la ley.

Si seguimos así, habrá “Mesa” pero no “Granja”

Una vez más, parece que Europa rema en contra de sus propios intereses y señala injustamente a los verdaderos valedores del medio ambiente, que son los agricultores y ganaderos, como culpables del cambio climático y de los males del mundo. Con el Pacto Verde, la estrategia de la Granja a la Mesa y la estrategia por la Biodiversidad, se prevé un aumento de la producción ecológica, una reducción del uso de productos fitosanitarios, plaguicidas y fertilizantes, unido a una reducción de dotaciones de riego y, en general, la intensificación de la condicionalidad medioambiental. Todo ello y más, afectará por igual a todos los agricultores y ganaderos estén donde estén. Y frente a ello, una previsión de 10.000 millones de bocas que alimentar en el mundo en el 2050. Algo no cuadra, producir más con menos es imposible y a los agricultores no les salen las cuentas. Si seguimos así, habrá “Mesa” pero no “Granja”.

Esperemos que el sentido común triunfe y busquemos el deseado equilibrio entre la sostenibilidad medioambiental y la sostenibilidad económica y social, pues sino la balanza caerá como siempre del lado más débil y, sí, seremos verdes, pero pobres.

Placa al Mérito Regional de Cooperativas Agroalimentarias Castilla-La Mancha

Y mientras que nos debatimos en estas cuestiones de máxima trascendencia para el futuro de nuestra agroalimentación, queremos aprovechar desde esta ventana editorial para compartir con todos y cada uno de los 160.989 socios y socias cooperativistas de Castilla-La Mancha la Placa al Mérito Regional que recibíamos la organización del Gobierno de Castilla-La Mancha, el pasado Día de la Región.

Gracias y enhorabuena a las más de 450 cooperativas castellano-manchegas, en un año tan especial, de pandemia, en el que han demostrado estar en primera línea de batalla frente a la COVID-19 y donde en ningún momento la cadena alimentaria se ha colapsado o se ha resentido, sino todo lo contrario, demostrando que incluso en situaciones extremas, la profesionalidad de las empresas cooperativas y de sus socios y socias han superado obstáculos como los conocidos por todos en el último año. ¡¡Enhorabuena, la Placa al Mérito Regional es vuestra!!

Juan Miguel del Real. Director Cooperativas Agro-alimentarias Castilla-La Mancha

Sigue los temas que te interesan