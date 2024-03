El gesto de la infanta Elena al visitar una de las zonas más vulnerables de Toledo

Fue una grata sorpresa y un bonito detalle la presencia este lunes de la infanta Elena de Borbón, hermana del rey Felipe, en la inauguración de la sede de la Fundación Down Toledo en el barrio de Santa María de Benquerencia, concretamente en la calle Río Yedra, con la asistencia, además, de la consejera de Economía de la Junta, Patricia Franco; el alcalde de la capital, Carlos Velázquez, y la presidenta de la Diputación de Toledo, Conchi Cedillo, entre otras personalidades.

La infanta Elena participó en el acto en calidad de directora de proyectos de la Fundación Mapfre y estuvo durante todo el acto acompañada por la presidenta de Down Toledo, Trinidad Escobar, que ejerció de perfecta anfitriona en un acto tan bonito y tan entrañable como la puesta en marcha de su nueva sede en el marco del programa "Juntos somos capaces".

Estas instalaciones se encuentran en una de las zonas más vulnerables de la capital de Castilla-La Mancha, con algunos problemas de conflictividal social y ocupación ilegal, pero tanto el Ayuntamiento como el Gobierno de Castilla-La Mancha trabajan en la recuperación de esa parte del barrio y su reintegración a la normalidad. Una situación a la que se quiere dar la vuelta con distintas medidas sociales y la progresiva ocupación de los locales vacíos, propiedad de la Junta de Comunidades, con sedes y servicios que generen actividad y normalicen la vida en esas 148 viviendas sociales, con frecuencia estigmatizadas.

La presencia de la infanta en este acto de Down Toledo es un claro elemento de apoyo en este sentido y así ha sido valorado por algunos de los asistentes a esta inauguración, que destacaron el gesto de Doña Elena al visitar este barrio en la capital de Castilla-La Mancha. Trinidad Escobar dijo que la nueva sede de su asociación "no tiene muros ni barreras", mostrando el espíritu positivo que siempre ha sido prioritario en Down Toledo.

Los vecinos de estos inmuebles presentaron recientemente ante la Consejería de Fomento de la Junta una treintena de firmas para exigir soluciones a los problemas de conservación y falta de mantenimiento de sus viviendas, unas medidas de rehabilitación que, desde luego, ayudarían en ese objetivo de progresiva integración y recuperación de toda la zona.