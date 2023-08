Amelia Bono se pone seria y para los pies a algunas de sus seguidoras en Instagram

La empresaria e influencer Amelia Bono, que cuenta con una extensa comunidad de más de medio millón de seguidores en Instagram, se ha puesto seria con algunas de sus seguidoras por los comentarios que han dejado en una de sus últimas publicaciones.

La hija del exministro y expresidente de Castilla-La Mancha José Bono, haciendo gala de su buen humor habitual, compartía días atrás un vídeo en el que se sostiene en las rodillas de su marido, Manuel Martos, y de un amigo para hacer unos divertidos ejercicios en un jardín.

Vestida únicamente con un bikini, el cuidado físico de Amelia ha sido escrutado al detalle por algunas de sus seguidoras, que han tenido el atrevimiento de comentar que tiene algo de tripita e incluso le han preguntado si está embarazada.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Amelia Bono (@ameliabono)

La situación ha incomodado tanto a la toledana que ha querido lanzar una reflexión al respecto a través de varias stories compartidas en su perfil. "No sabía si decíroslo, pero creo que está bien decirlo. En mi última publicación he visto comentarios de una minoría tan feos, tan destructivos y tan desagradables... Lo que me da pena es que sean de mujeres, que esas críticas tan feas sean entre nosotras, que lo que tendríamos que estar haciendo es defendernos", ha comenzado diciendo.

Después de reconocer que tiene "más tripita" porque "es final de verano" y "me he comido todo lo que me ha dado la gana y más", Amelia Bono ha insistido en que no le "entra en la cabeza" y que le da "mucha pena" que esos comentarios lleguen de otras mujeres. "Entre nosotras nos tenemos que apoyar. Cada una somos bonitas como somos. Lo importante está aquí dentro (señalándose al corazón) y no tanto en lo exterior, si está gorda o flaca, si es rubia o morena...", ha añadido.

"A mí no me hace daño, sinceramente, pero pueden llegar a hacer mucho daño a otras personas", ha reflexionado Amelia, que ha reconocido que esta actitud de algunas personas respecto al físico de los demás no le "entra en la cabeza" y le da "mucha pena".

"Ahora tengo tripita, pero otras veces me han dicho que tengo anorexia y que no como. No quiero entrar en eso. Mañana tengo canas, otra tiene granos, otra celulitis... No pasa nada. Lo importante es ser feliz y no criticarnos entre nosotras", ha finalizado.

