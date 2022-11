Podemos se pica mucho con García-Page por el "puñal por la espalda" que le clavó Pablo Iglesias

La entrevista que este lunes concedió a Onda Cero el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, y que estuvo llena de alusiones al exvicepresidente del Gobierno Pablo Iglesias y a la actual vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ha tenido este martes una dura reacción por parte del líder regional de Podemos y candidato a la Junta, José Luis García Gascón, muy picado por las críticas del líder de los socialistas castellano-manchegos.

En esa entrevista, García-Page valoraba la proyección "ascendente" de Yolanda Díaz en la política española como un mérito por "no parecerse a Pablo iglesias", una situación positiva para la vicepresidenta por la que ahora "algunos se tiran de los pelos, aunque se lo hayan cortado", en clara alusión a la coleta del exlíder podemita. Por esta razón, y ante la posibilidad de una ruptura del Gobierno de coalición que preside Pedro Sánchez, el presidente de Castilla-La Mancha afirmó que Pablo Iglesias se estará plangteando si nombra a Díaz "fue un error o una ruina".

"La situación de Iglesias es complicada. Cuando se convenció de que no podía ser el Tsipras griego, que no podía ser presidente del Gobierno y forzó una segunda votación, mala para el PSOE y peor para Podemos, no se terminó de explicar que pasó ahí, qué había fallado para que saliera tan escopetado del Gobierno y dejara nombrada a Yolanda Díaz", ha reflexionado Page, quien, además calificó de "puñal por la espalda" lanzado desde Madrid el rechazo de Podemos a los presupuestos de Castilla-La Mancha en 2017.

Según el líder castellano-manchego, esa ruptura del acuerdo regional entre PSOE y Podemos fue un "puñal por la espalda" y una decisión "que tomaron desde Madrid", en referencia a Pablo Iglesias, algo que, según dijo Page, tendrá tiempo de certificar.

Podemos atiza a Page

Estas declaraciones que tan mal dejan a Pablo Iglesias, líder "mediático" de Podemos en la actualidad, han sido contestadas este lunes a través de un comunicado por García Gascón, que se ha picado claramente y sale en defensa de su jefe político. Según el líder regional podemita, Page ataca de nuevo a la izquierda y se acerca al PP "sin ningún pudor", al tiempo que critica durantemente su gestión como presidente de Castilla-La Mancha, "muy perjudicial para las mayorías sociales, los servicios públicos, las políticas sociales y el medioambiente de Castilla-La Mancha”, afirma.

Según García Gascón, la mayoría absoluta de Page en Castilla-La Mancha "ya no se va a volver a repetir en 2023" y fue precisamente cuando el PSOE gobernó con Podemos en la Junta de Comunidades cuando se hizo una política progresista y se dio a la vuelta a los recortes en los servicios públicos esenciales de la región. Para el líder regional de Podemos, Page se "mimetiza" con el PP en Castilla-La Mancha de forma "indisimulada" y ya "no hay diferencias" entre ellos. Además de defender a Alberto Núñez Feijóo, el presidente castellano-manchego, según García Gascón, "tiene el triste honor de concitar el rechazo de toda la izquierda española", incluso dentro del PSOE, un partido al que ve muy preocupado por la actitud de Page.

Finalmente, el candidato de Podemos a la Presidencia de la Junta afirma que "la unidad de la izquierda es esencial para garantizar el cambio progresista de Castilla-La Mancha, que tendrá que ser sin la presidencia de Page".

