José Luis García Gascón, el voluntarioso -en el buen sentido del término- líder de Podemos en Castilla-La Mancha, ha salido en defensa de la ministra Ione Belarra tras las declaraciones de este miércoles, a su juicio "reiterativas", de la consejera portavoz del Gobierno regional, Blanca Fernández, sobre el modelo de residencias del Ministerio de Derechos Sociales, que el Gobierno de Castilla-La Mancha votó en contra.

Y es que Emiliano García-Page ha vuelto a enfrentarse a Belarra y su Ministerio a cuenta del nuevo modelo de residencias de mayores. En este caso ha sido a través de la consejera portavoz, que no solo ha puesto en tela de juicio dicho modelo si no también a la ministra que lo promueve, de la que Blanca Fernández se ha mofado diciendo que "no ha gestionado nunca y eso se nota".

Blanca Fernández ha explicado asimismo que “si Belarra tuviera el mismo compromiso que García-Page con el sistema de Dependencia, se traduciría en dinero y no en un plan que no trae partida presupuestaria”. E incluso ha ido más allá al insinuar que en el fondo a Belarra le mueve la demagogia ya que, según Fernández, “las palabras solo sirven para titulares hermosos que están muy bien". Porque lo importante es que "la reflexión venga acompañada de dinero. La señora Belarra no ha gestionado nunca y eso se nota. Queremos las mejores residencias que podamos pagar, pero siempre pagar, porque eso hace reales los derechos".

Desde Podemos de Castilla-La Mancha han dicho que todo esto no es más que una "escalada del Gobierno regional de Page contra el Gobierno de coalición de España y sus políticas progresistas, que son las que necesita Castilla-La Mancha y con quien se tienen que coordinar para lograr avances sociales en la región".

El coordinador regional de Podemos, José Luis García Gascón, ha lamentado que de nuevo se haya vuelto a criticar la intención de la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, de cambiar el modelo asistencial en residencias de mayores. Cree Gascón que lo único que pretende Page es pactar con el PP en vez de con las fuerzas "progresistas" representadas en el gobierno central, por lo que le ha instado a que "en lugar de favorecer el discurso del PP se pongan a trabajar desde ya para que las personas mayores de Castilla-La Mancha tengan iguales oportunidades que en el resto de regiones".

