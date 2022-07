El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, no oculta su satisfacción por la forma en que están evolucionando los datos del paro en la región. Queda mucho por hacer, pero el gobierno autónomo cree que las cosas van por el buen camino. Esta semana Page ha firmado con los cinco presidentes de Diputación el nuevo plan de empleo y ha aprovechado para recordar el compromiso que adquirió ligado a su futuro político.

El líder del Ejecutivo autónomo ha recordado este jueves en su cuenta de Twitter que en 2015, cuando tomó posesión por primera vez del cargo de presidente, estableció el compromiso de "no volver a presentarme como candidato a la Presidencia si no conseguía darle la vuelta al problema del #paro". Aquella promesa no tendrá que cumplirla porque, tal como él mismo pone de manifiesto, la cifra del paro ha bajado a la mitad desde que gobierna. Por ello, entre otras cosas, ha dado las "gracias a diputaciones y ayuntamientos por el esfuerzo y el apoyo".

En 2015 establecí un claro compromiso: no volver a presentarme como candidato a la Presidencia si no conseguía darle la vuelta al problema del #paro.

Hoy, la cifra del paro ha bajado a la mitad.

Gracias a diputaciones y ayuntamientos por el esfuerzo y el apoyo, gracias a todos. pic.twitter.com/eztDjM8tfO — Emiliano García-Page (@garciapage) July 7, 2022

Page y los cinco presidentes de las diputaciones provinciales de la región -Santi Cabañero, José Manuel Caballero, Álvaro Martínez Chana, José Luis Vega y Álvaro Gutiérrez-, firmaron el martes el séptimo plan de empleo de sus dos mandatos, por el que se dispondrá de 94 millones de euros para dar trabajo durante seis meses a más de 11.400 personas.

Cuando tomó posesión en 2015, contó Page en la rueda de prensa posterior a la firma, "dije que mi principal obsesión sería darle la vuelta al problema del paro y, objetivamente, tenemos la mitad de paro del que me encontré y, además, con unas reducciones que han marcado récord".

En todo caso, considera que mejorar el empleo sigue siendo la prioridad de su acción de Gobierno, ya que cumpliendo este objetivo "se cumplen todos los demás". Esta acción obedece, ha dicho, "a una política con alma", pese a que ahora la oposición dice que hay que dedicar "la mitad" de la misma a otras cuestiones.

El número de personas paradas en Castilla-La Mancha se situó al finalizar el pasado mes de junio en 138.396, tras bajar en 2.720 desempleados, un descenso porcentual del 1,93%, según datos del Ministerio de Trabajo. Respecto al mismo mes del pasado año, el paro bajó en 40.236 desempleados en la Comunidad Autónoma, lo que supone un 22,52% menos.

