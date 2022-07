Tres destacados dirigentes del PSOE de Castilla-La Mancha como son Sergio Gutiérrez, secretario regional de Organización del partido, Fernando Mora y Ana Isabel Abengózar, presidente y portavoz del Grupo Parlamentario en las Cortes de Castilla-La Mancha, respectivamente, presidieron el sábado la reunión del comité de expertos que ha evaluado el cumplimiento del Programa Electoral que los socialistas presentaron a las autonómicas de 2019. Este mismo comité, en ese mismo acto, ha dado inicio a los trabajos para la elaboración del Programa Electoral para 2023, tal como ha informado EL DIGITAL CLM.

Entre otros titulares y mensajes para la prensa que dejó la reunión, Fernando Mora subrayó que el comienzo de los trabajos de elaboración del programa electoral para 2023 es “un trabajo importante”, que ha reunido a más de 100 expertos con el objetivo de “hacer un programa abierto”. Y explicó que “la instrucción que tienen todos es contactar con la gente, abrirse con la gente, reunirse con la gente, recibir ideas, trasladar ideas y, en definitiva, hacer un programa que no es el programa del PSOE, es el programa de Emiliano García-Page”.

Solo este periódico ha destacado ese titular que era de cajón, que el programa electoral de los socialistas de Castilla-La Mancha para 2023 no va a ser el programa de los socialistas sino el de Page. No ha explicado el bueno de Mora cuál es la diferencia, pero sí puede deducirse de sus palabras que en la próxima campaña electoral no solo quieren prescindir de los logos del PSOE y, en la medida de lo posible, de la presencia de Pedro Sánchez en la región; también renuncian a la base programática electoral del partido.

Eso confirma la poca confianza que tienen en el tirón electoral del PSOE nacional, de sus propuestas electorales, de sus máximos dirigentes y de la gestión del Gobierno. Y también demuestra la necesidad que les acucia de presentarse en Castilla-La Mancha como un partido más moderado y centrado, más parecido al PP de Juanma Moreno y Núñez Feijóo que a cualquiera de sus compañeros socialistas.

Decir que el programa no va a ser el del PSOE sino el de Page es mucho decir, aunque puede que en verdad se haya lanzado ese mensaje a los 100 expertos y al electorado en general solo a efectos de propaganda y que así lo deben entender Pedro Sánchez y los suyos para que la cosa se quede en un simple calentón de Fernando Mora.

