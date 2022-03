El diputado regional de Ciudadanos por Toledo David Muñoz Zapata no es de los que tienen pelos en la lengua. Los extensos artículos en su blog "Gigantes y Molinos" así lo atestiguan.

Y también su trayectoria política, en la que marcó un antes y después el pasado mes de octubre cuando dimitió como coordinador de Cs en la provincia de Toledo por su desacuerdo con la dirección regional. O lo que es lo mismo, por su rechazo a las directrices de Carmen Picazo, su compañera de escaño en las Cortes castellano-manchegas.

La historia de este grupo parlamentario, del que se fueron dos de sus integrantes iniciales y el otro no se lleva con la coordinadora regional, es un ejemplo más del desmoronamiento y descomposición del partido que lidera Inés Arrimadas. Una verdadera pena porque Cs ha contado con un gran capital humano que entró como un soplo de aire fresco en el anquilosado bipartidismo de la política española. El propio David Muñoz ha tenido intervenciones destacadas en el parlamento regional, muy lejos del habitual "y tú más" que caracteriza los debates de los partidos tradicionales.

Algo que también se puede decir de Muñoz Zapata es que no es sectario, o al menos no en la medida en que suele serlo la gente con responsabilidad dentro de los partidos políticos. Una persona de centro como él no sabemos si está más cerca del PSOE o del PP. En sus intervenciones ha dado caña a uno y otro lado, con más intensidad a las filas socialistas por ser el partido que gobierna en la región. Lo cual no quiere decir nada al respecto.

Ese proceder le ha llevado a aplaudir al alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, el socialista Josep Borrell, por una de sus últimas intervenciones relacionada con la invasión rusa de Ucrania, en la que fue claro y contundente: “Nadie puede poner en el mismo pie de igualdad al agredido y al agresor. Y nos acordaremos de aquellos que, en este momento solemne, no estén de nuestro lado”.

Zapata ha reproducido en su cuenta de Twitter el vídeo y el texto de la intervención de Borrell y lo ha completado con un "Bravo Josep Borrell", el emoticón de un aplauso y la exclamación: "¡Nos acordaremos!".

“Nadie puede poner en el mismo pie de igualdad al agredido y al agresor. Y nos acordaremos de aquellos que, en este momento solemne, no estén de nuestro lado”.

Bravo @JosepBorrellF 👏🏻

¡Nos acordaremos! 🇺🇦🇪🇺 pic.twitter.com/NL4gXoxCVK — David Muñoz Zapata (@MZapataDavid) March 1, 2022

La intervención de Borrell ha sido muy comentada en las redes. El periodista Jorge Bustos, por ejemplo, ha dicho que "Josep Borrell pertenece formalmente al mismo partido que Sánchez. Moralmente, no".

Sigue los temas que te interesan