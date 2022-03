Pablo Casado y Álvaro Mateos David Mudarra Carmona

Solo un puñado de cargos han seguido fieles a Pablo Casado en esta última y amarga etapa al frente del Partido Popular, entre ellos, como ya ha publicado este diario, la exjefa de prensa de María Dolores de Cospedal en su etapa como secretaria general del partido, Isabel Gil.

Pero además hay un periodista muy ligado a Castilla-La Mancha, que ha desarrollado gran parte de su vida profesional en Toledo, que se mantiene tan leal como el primer día al todavía presidente de los "populares". Leal en lo político, en lo profesional y en lo personal. Nos referimos a Álvaro Mateos, quien ha sido "la sombra" de Casado durante los últimos seis años. Anteriormente estuvo como asesor de prensa de Cospedal en la etapa de ésta como presidenta de Castilla-La Mancha. Tanto Casado como Cospedal han valorado siempre de Mateos su profesionalidad y su discreción.

El periodista toledano, aunque de nacimiento abulense, ha forjado una profunda amistad con Casado en este tiempo. Y no es para menos porque han recorrido muchos kilómetros y han compartido muchas vivencias juntos. Álvaro Mateos le hizo las dos campañas nacionales de 2016 siendo candidato por la provincia de Ávila. Posteriormente se quedó con él como jefe de Gabinete, siendo vicesecretario de Comunicación.

En aquel tiempo compartió la planta quinta de Génova 13 con Ana Camins e Isabel Díaz Ayuso, compañeras de despachos contiguos al suyo.

En esta última etapa, Casado fichó de nuevo a Mateos tras su nombramiento como presidente del PP y se incorporó al equipo de Prensa bajo las órdenes de María Pelayo (otras de las fieles), acompañándole en la mayoría de viajes nacionales e internacionales, así como en distintas campañas electorales.

Casado prologó el primer libro de Mateos y veranea en Las Navas del Marqués -el pueblo del periodista- y además comparten buenos amigos comunes.

En esta última etapa ha trabajado directamente con Casado, en el equipo de prensa dirigido por María Pelayo, y además llevaba la comunicación de Ana Beltrán, a quien le gestionaba las entrevistas y apariciones en prensa. Todos bajo la coordinación de Pablo Montesinos. El grupo sigue formando piña en torno a Casado en estos difíciles momentos, cuando la mayoría le ha dado la espalda.

Álvaro Mateos ha hecho un ejercicio público de lealtad a través de las redes sociales, donde ha publicado que "seis años de trabajo, de más de trece dedicándome a la comunicación política -aunque con algún paréntesis- dan para muchos kilómetros, ciudades, campañas, consejos, e incluso el prólogo de mi primer libro. `Todo para servir a España y a la causa de la libertad. Porque ese es el futuro que merecen nuestros hijos y que debemos construir todos juntos ', ha dicho Pablo Casado hace un rato en el Congreso de los Diputados.

Yo soy periodista y a mí me enseñaron el valor de la lealtad y el agradecimiento y, cuando has tenido un jefe cercano con quien has compartido tanto tiempo, solo me vienen a la cabeza momentos como los que reflejan estas fotos de David Mudarra Carmona, de intenso trabajo y mucha dedicación".

