La presentación este lunes en Toledo de un gran proyecto como es la escuela de negocios Internacional Business University (IBU) ha dado mucho de sí mediáticamente hablando.

Esta escuela, que nace de la mano de la Confederación de Empresarios (Cecam), de la Cámara de Comercio de Toledo y de la empresa get brit!, reúne a tres entidades que coinciden en un mismo interés por sacar adelante un centro de estas características, estrictamente castellano-manchego, con ambición internacional y capaz de competir con otros ya consolidados. Lo veremos con el tiempo, pero con alguien detrás como Víctor Vicente, fundador de get brit!, hay garantías suficientes para pensar que será un éxito.

En el acto de presentación, el presidente de Cecam, Ángel Nicolás, no se mordió la lengua al decir que "España no es un país para empresarios". "No es el mejor sitio de Europa para invertir ni para emprender ni para montar un negocio", afirmó. Ni tampoco se cortó, a pesar de estar delante una consejera del Gobierno regional, al ser preguntado si Castilla-La Mancha sí es una región para empresarios: "España no es un país para empresarios y que yo sepa no nos hemos independizado", ironizó. "No se dan las circunstancias por mucho que algunos traten de ayudar, como puede ocurrir en Castilla-La Mancha, Andalucía o el País Vasco", matizó para quitar hierro al asunto.

Los empresarios tienen esa impresión, que están mal visto por todos. En Castilla-La Mancha también. Sin embargo, en el acto de ayer se encontraba la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, significando con su presencia que el Gobierno de Castilla-La Mancha sí apoya a los empresarios y sus iniciativas. El hecho mismo de que haya una consejería de Empresas ya indica el interés del ejecutivo autonómico castellano-manchego.

Y por si quedan dudas, la propia consejera mostró su apoyo posteriormente en las redes sociales a este proyecto y a sus impulsores, y más concretamente a get brit!: “Se reinventa, ahora con fedetoempresas y CamaraToledo lanzando IBU (International Business University) para mejorar la competitividad de la gestión empresarial mediante la formación directiva, muy necesaria en nuestro país”. Y así es.