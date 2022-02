Manuel Azaña

Según nos cuenta Isabelo Herreros en la introducción a esta nueva edición de Retrato de un desconocido, Cipriano de Rivas Cherif la escribió entre los años 1941 y 1943 en sus primeros años de cárcel tras haber sido detenido por la Gestapo en la Francia ocupada el diez de julio de 1940 y entregado a las autoridades franquistas. El embajador de España en Francia era José Félix de Lequerica, un viejo enemigo de Azaña que se había enfrentado a él en las últimas elecciones habidas antes de la dictadura de Primo de Rivera por el distrito electoral de Puente del Arzobispo y tuvo mucho que ver en su detención, aunque su sueño habría sido detener a su cuñado Manuel Azaña.

Rivas Cherif sería condenado a muerte aunque la pena sería conmutada y luego lograría salir de las cárceles franquistas en marzo de 1946. En septiembre del año siguiente por fin consiguió salir para Méjico donde se encontraba su familia. Fue allí donde en 1961 se publicaría por primera vez. Sería la editorial Oasis, fundada por exiliados españoles la encargada de la edición en la que por diferentes motivos no se recogían todos los contenidos según los había concebido el autor. Esta misma editorial publicaría la primera edición de las Obras Completas de Manuel Azaña, en la que faltaba una parte de sus diarios, robados, entregados a Franco y por fin recuperados en su edición definitiva hace unos pocos años.

Después, en el año 1979 en los albores de la democracia llegaría la primera edición española de la Editorial Grijalbo, a cargo de Enrique de Rivas Ibáñez, hijo del autor en la que se recuperaba todo el texto original y se añadía un epistolario entre los dos cuñados con cartas que van de 1921 a 1937.

Esta es la cuidada edición, revisada en sus notas por Isabelo Herreros, y completada por fotografías y un práctico índice onomástico, que la editorial leonesa Reino de Cordelia ha recuperado y actualizado, de un libro que es fundamental referencia para el conocimiento de la vida y de la obra del que fuera presidente del Ateneo, ministro de la Guerra, jefe de gobierno y Presidente de la República y autor de unos diarios que no tienen igual en nuestra historia. Sin duda una obra que no puede faltar en la biblioteca de ningún estudioso de la Historia de la España del siglo XX, aunque como es lógico, por venir de persona tan cercana al biografiado, no se pueda esperar una biografía objetiva y definitiva sobre el personaje.

Cipriano de Rivas Cherif. Retrato de un desconocido. Vida de Manuel Azaña. Prólogo de José Luis Rodríguez Zapatero. Edición y notas de Enrique de Rivas Ibáñez, revisada por Isabelo Herreros. Editorial Reino de Cordelia, 2021. 856 páginas. 32,95€