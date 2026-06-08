Cada vez que aparece una gran transformación tecnológica, la reacción humana parece repetirse con una precisión casi mecánica: primero la fascinación, después la inquietud y, finalmente, el temor. La inteligencia artificial no está siendo una excepción. Las advertencias sobre sus riesgos, su capacidad de alterar el mercado laboral o incluso su posible impacto sobre la dignidad humana han vuelto a situar el debate en un terreno conocido: el de la sospecha ante lo nuevo.

En este contexto, las recientes reflexiones del Papa sobre los peligros de la inteligencia artificial se inscriben en una tradición histórica comprensible. La Iglesia, como otras instituciones morales, ha tendido a observar los grandes cambios con prudencia, subrayando sus posibles efectos deshumanizadores, y no es un debate menor, cuando hablamos de inteligencia artificial, hablamos de decisiones automatizadas, de algoritmos que influyen en lo que vemos, en lo que pensamos y, cada vez más, en lo que hacemos.

Sin embargo, también conviene evitar una tentación recurrente: la de confundir advertencia con condena, o prudencia con rechazo del progreso, porque si algo enseña la historia de la tecnología es que el miedo al cambio rara vez ha sido un buen definidor del futuro.

La imprenta fue vista como una amenaza para la verdad. El ferrocarril, como una agresión a la vida humana tal y como se conocía. La electricidad despertó recelos casi metafísicos. La televisión fue acusada de erosionar la convivencia familiar. Internet, durante años, fue presentado como el gran enemigo de la atención, la sociabilidad y el pensamiento profundo. Hoy, todas esas tecnologías no solo están integradas en nuestra vida cotidiana, sino que han ampliado de forma radical las posibilidades del conocimiento, la comunicación y el desarrollo humano.

No se trata de idealizar el progreso ni de ignorar sus efectos secundarios. Cada avance tecnológico ha generado también nuevos problemas: desigualdades, dependencias, usos indebidos. Pero la idea de que la innovación conduce inevitablemente a un retroceso moral o social no resiste el contraste con los hechos. Lo que cambia no es tanto la dirección de la historia como la necesidad de aprender a gobernarla.

En este sentido, el debate sobre la inteligencia artificial debería huir tanto del entusiasmo ingenuo como del catastrofismo automático. Ni es una salvación en sí misma ni un peligro existencial inevitable. Es, más bien, una herramienta de enorme potencia cuyo impacto dependerá del marco ético, político y económico en el que se desarrolle.

Quizá el verdadero desafío no sea la inteligencia artificial, sino nuestra capacidad de adaptación, porque la historia sugiere algo incómodo pero constante: las sociedades no fracasan por avanzar demasiado rápido, sino por no saber integrar a tiempo los cambios que ellas mismas han generado.

Es legítimo que voces como la del Papa insistan en la dimensión humana de este proceso, en la necesidad de que la tecnología no sustituya la dignidad ni la responsabilidad moral, pero también lo es recordar que la humanidad ha sobrevivido, y en muchos casos ha mejorado, precisamente gracias a su capacidad para innovar, corregir y reequilibrar.

Tal vez el problema no sea la inteligencia artificial, sino la vieja costumbre de mirar al futuro con los mismos temores con los que antes se miró a la imprenta, al tren o a la electricidad, y si algo enseña esa historia es que, casi siempre, el futuro no fue el desastre anunciado, sino un lugar más complejo, y generalmente mejor, de lo que se temía.

Quizá el verdadero riesgo no sea la inteligencia artificial, sino que incluso las voces más influyentes de nuestro tiempo vuelvan a responder al cambio con el mismo reflejo de siempre: el de advertir antes que aceptar la realidad del cambio.