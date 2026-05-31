A Jesús Fuentes

Querido Jesús.

Hoy Nines va a recoger la Medalla de Oro de Castilla-La Mancha, a título póstumo, con la que te honra el Gobierno de Castilla-La Mancha, y hace cuatro días, el Rey, a propuesta del presidente del Gobierno de España, te concedía la Gran Cruz de la Real y Distinguida Orden Española de Carlos III.

No valoro si alguna llega tarde o no. Soy de los que cree que uno no muere, al menos, mientras perdura en la vida de otros, y estos reconocimientos tan merecidos contribuyen a forjar que tu memoria permanezca.

Seguro que para tan altas distinciones se ha tenido en consideración tu trayectoria de servidor público, diputado, presidente de Castilla-La Mancha, senador, concejal… y tu contribución a la constitución de una sociedad más democrática y justa, pero, sobre todo, si cabe más importante, por cómo has ejercido siempre todo ello, con honestidad, sencillez, dignidad y entrega. En definitiva, por tu ejemplo.

Pero si ejemplar fuiste en el desempeño de tus cargos públicos, no menos lo has sido cuando lejos de ellos, que no de la sociedad, con tu pátina de profesor y tu prudencia, en tus artículos en los medios de comunicación, en tus conferencias, en tus charlas y conversaciones en torno a un café, nos has transmitido tus vastos conocimientos históricos, culturales, tu afán de seguir aprendiendo, tu amor por Toledo y por España, tus inquietudes, tus reflexiones, dispuesto siempre a ofrecer alternativas y soluciones; y tu lealtad, tu eterna lealtad con tus ideas y también, por qué no decirlo, con tu partido, siempre desde el máximo respeto al adversario, y siempre respetado por todos, porque tú nunca has tenido enemigos.

Qué privilegio ser del grupo de tus innumerables amigos y haber compartido tanto.

Sé que cuando Nines emocionada tenga entre sus manos esa Medalla de Oro, tú lo estarás observando con modestia, con cierta distancia, pero permítenos que nosotros compartamos el legítimo orgullo que sentirá toda tu familia.

Sin duda hoy es un día de felicitaciones y de enhorabuenas, yo simplemente te diré Gracias, Jesús.

PD. También quiero felicitar a todas las mujeres, hombres, asociaciones e instituciones que hoy son distinguidas con motivo de la celebración del Día de Castilla-La Mancha.