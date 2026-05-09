No me gustan los cruceros. Esa sensación de estar encerrado en una mole, con miles de personas en medio del mar, siempre me ha dado un poco de claustrofobia. Además, me mareo. Imagínense ahora, con el brote de hantavirus en un crucero de lujo. Te vas a hacer el viaje de tu vida y acabas atrapado en un barco con algún cadáver y unos cuantos enfermos de un virus con una letalidad de casi el 50 %. Vamos, de película de terror.

Me creo a pies juntillas lo que dice la ciencia, que es de difícil contagio, que no tiene nada que ver con la pandemia del Covid... Sí, eso es cierto, pero el miedo no te lo quita nadie. Así que entiendo las previsibles reticencias del Gobierno canario a la llegada del barco y entiendo que las medidas de precaución, no del Gobierno de España, sino de la OMS, van a ser extremas. Lo que no voy a entender, y ya les adelanto que va a pasar, es el uso político que se va a hacer de este asunto para enfangar. Ojalá me equivoque, pero si ocurre me parecerá mezquino.

También de película de terror es el presunto enterramiento ilegal de animales que se habría realizado en el parque de entretenimiento histórico de Puy du Fou. Al parecer, algunos extrabajadores han denunciado que se enterraban ocas, corderos, cabras o conejos, entre otros, en los terrenos del parque. Dice la Consejería de Agricultura que no tienen denuncias al respecto, pero entiendo yo que actuarán de oficio, ¿no? ¿Habrá que buscar los papeles oficiales de cómo se han deshecho de todos los animales que hasta ahora se hayan ido muriendo?

🎙️ Nueva entrega de "Ángeles y sus demonios"



Esta semana, @suerteasi, llega con una columna "De película": el crucero del hantavirus, los animales de Puy du Fou y "Los baches de Charlie



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No vaya a ser que alguien se encuentre una cabeza de cordero cuando vayan a remover la tierra para construir los nuevos hoteles. Ya sabíamos que a veces enterraban los derechos de los trabajadores y que en sus espectáculos entierran parte de la historia, pero lo de los animales reconozco que no lo vi venir.

Otra película bueno, mejor dicho, serie es la de Los baches de Charlie. Tengo que reconocer que esta campaña lanzada en redes por el PSOE municipal de Toledo para denunciar el pésimo asfaltado de algunas calles me hace mucha gracia. Por si no lo han visto, vayan a Instagram o a TikTok. Salen una serie de concejales socialistas y denuncian baches de grandes dimensiones en distintos barrios bajo el título Los baches de Charlie, haciendo referencia a aquella famosa serie Los Angeles de Charlie y al nombre del alcalde toledano, Carlos, al que sus amigos llaman Charlie.

Bien por quien haya tenido esta ocurrencia, aunque yo les recomendaría a los socialistas que también empiecen a utilizar el ingenio para elegir al candidato o candidata a la Alcaldía . Me temo que en ese sentido tienen montada una comedia de enredo que va a traer más lágrimas que risas. Me llamo Ángeles y estos son mis demonios.