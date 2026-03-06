ES NOTICIA:
Milagros Tolón en el Congreso de Educación Exducere 2026.

Opinión

Milagros Tolón vuelve a Toledo como ministra

Publicada

La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, ha vuelto a su Toledo natal este viernes para asistir a la inauguración del Congreso de Educación Exducere 2026 'La educación es la clave', organizado por la Consejería de Educación, Cultura y Deportes de Castilla-La Mancha, a través del Centro Regional de Formación del Profesorado (CRFP).

Se trata de la primera vez que la toledana acude a un acto oficial en la capital castellanomanchega desde que fuera nombrada ministra el pasado 22 de diciembre.

Una visita oficial que llega después de su viaje a Milán (Italia) para apoyar a los deportistas españoles en los Juegos Olímpicos de Milán – Cortina.

Durante el acto en Toledo, Tolón ha abogado por convertir la digitalización y la inteligencia artificial en una oportunidad educativa.

"Educar no solo consiste en transmitir conocimientos, también es acompañar, orientar y ayudar a cada alumno a descubrir lo mejor de sí mismo. Una tarea en la que hay un elemento absolutamente insustituible: el profesorado", ha expresado la ministra.

@milagrostolon_toledo El corazón de la educación seguirá siempre en las personas y en sus docentes, no importa cuánto evolucione la tecnología. Debemos ver la digitalización y la IA como oportunidades educativas y aportarles sentido pedagógico y criterio. Gracias al Congreso #Exducere2026 ♬ sonido original - Milagros Tolón

Asimismo, ha recordado que está en marcha el anteproyecto de ley de bajada de ratios y jornada lectiva, que recoge "medidas largamente reclamadas por la comunidad educativa".

