No me gusta opinar sobre cosas que no conozco. Intento informarme y conocer detalles sobre lo que sea antes de emitir un juicio. Por muy libre que sea una opinión, creo que siempre debe estar basada en la información. Por dos motivos: por respeto a uno mismo y por al medio en el que uno escribe. Aprovecho para agradecer a este medio, en el que me leen o me escuchan, el respeto y la libertad con la que, desde que colaboro, puedo hablar de todo y de todos.

A lo que voy, vengo a opinar en este artículo de las "mejoras" en el entorno del Valle de Toledo. Saben que el equipo de Gobierno del consistorio toledano plantea construir en el entorno del Valle un mirador, una fuente, más senderos y seguro que alguna cosa más de la que no me he enterado.

Saben también que el colectivo ARBA Toledo rechaza esta iniciativa, que considera dañina para el entorno del Valle. Y saben, y si no lo saben apúntenlo, que este próximo sábado hay una movilización popular contra el proyecto de "mejora" -de nuevo entre comillas- del entorno del Valle de Toledo. Estos son los datos, sin detalles, porque no conozco más que lo que se ha publicado, pero esos son los datos.

Y ahora va mi opinión. Yo soy de Toledo, como mis padres y como mis abuelos. Uno de los lujos que tiene esta ciudad, del que han disfrutado también mis padres y mis abuelos, es tener en nuestro espacio urbano un monte, un bosque. La gran belleza del entorno del Valle es precisamente esa, ser un espacio agreste, con caminos y senderos no señalizados por donde los toledanos y toledanas, los senderistas de cualquier punto del planeta que visitan esta ciudad o los visitantes menos convencionales pueden moverse y descubrir lo bello que es este otro Toledo, el Toledo verde.

El entorno del Valle necesita limpieza. Es impresentable hacer una foto a una de las vistas más bellas del mundo y bajar la cámara para ver bolsas de plástico, latas vacías, basura. El Valle necesita un plan de adecentamiento ambicioso, que incluya también el desbroce y la mejora de los accesos. Por ahí vamos bien. Pero, ¿necesita el Valle una fuente falsa para que se hagan fotos allí los turistas cuando podemos ver correr los arroyos en época de bonanza de agua? ¿Necesita el Valle una terraza artificial cuando tiene los mejores rincones, con sus piedras centenarias, para observar una de las ciudades más emblemáticas del mundo? ¿Necesita el Valle caminitos de baldosas amarillas, es un decir, que nos marquen un recorrido concreto y nos impidan mantener esa aventura de descubrir un espacio natural único y sorprendente?

¿Necesitamos en el Valle escenarios artificiales? No. En mi opinión, no. El Valle necesita limpieza, compromiso por parte de las administraciones y de los ciudadanos, regulación del número de autobuses que suben, bajan y paran en el Valle.

Y, sobre todo, el Valle, tal y como es, necesita que lo consideremos parte del Patrimonio de la Humanidad que es nuestra ciudad. El Valle no necesita nada más. Me llamo Ángeles y estos son mis demonios.