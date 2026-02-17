Juego responsable: prevención, educación y compromiso institucional en Castilla-La Mancha

El Día Internacional del Juego Responsable, que se conmemora cada 17 de febrero, permite poner en valor el papel de las administraciones públicas en la protección de la ciudadanía frente a los riesgos asociados al juego. Desde el Gobierno de Castilla-La Mancha hemos asumido esta responsabilidad como una prioridad, desarrollando políticas públicas orientadas a garantizar un modelo de juego regulado, seguro y compatible con el interés general y la salud pública.

En los últimos años, en Castilla-La Mancha hemos dado pasos firmes en esta dirección, mediante el fortalecimiento de su marco normativo. En 2021 aprobamos la Ley de Régimen Administrativo y Fiscal del Juego en la región, una normativa pionera que ha supuesto un avance relevante al reforzar las medidas de planificación, control y prevención, con especial atención a la protección de los colectivos más vulnerables, estableciendo requisitos como la distancia mínima de 300 metros entre los establecimientos de juego y centros educativos, de 150 metros entre los propios locales de juego y, también, la posibilidad de que los ayuntamientos puedan declarar parte de su término municipal como zona saturada de estos locales.

Además, ante la creciente preocupación que generan estos establecimientos, mantenemos desde 2023 la moratoria para la suspensión de la concesión de licencias de apertura de estos locales en la región, así como también la limitación del número de autorizaciones de explotación de máquinas de juego en espacios de hostelería.

Junto a este marco legal, la puesta en marcha del Observatorio del Juego Responsable ha permitido dotar a la región de un instrumento estable de análisis y coordinación. Este órgano constituye un espacio de trabajo compartido desde el que se impulsan iniciativas de sensibilización, información y difusión de campañas preventivas y educativas. Además, se promueve el conocimiento riguroso de la realidad del juego en nuestra comunidad autónoma y se refuerza la cooperación entre administraciones, agentes sociales y profesionales especializados.

Ahora bien, somos conscientes de que la regulación, siendo imprescindible, no es suficiente por sí sola. Por ello, uno de los ejes fundamentales de nuestra acción de gobierno es la prevención a través de la educación. En este marco, lanzamos un ambicioso proyecto dirigido a los centros educativos de Castilla-La Mancha, orientado a la concienciación y sensibilización de los jóvenes sobre los riesgos del juego, especialmente en el entorno digital.

Esta iniciativa, que en una primera edición ha formado a más de 3.000 alumnos y alumnas de 106 centros educativos de la región, se ha desarrollado de manera conjunta entre la Consejería de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital y la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, así como con profesionales del ámbito social y sanitario. Una acción que tiene como objetivo fomentar el pensamiento crítico, ofrecer información veraz y proporcionar herramientas de autoprotección que ayuden a los jóvenes a desarrollar una relación saludable y responsable con los juegos de azar. Además, se van a adoptar medidas dirigidas a concienciar tanto a las distintas organizaciones deportivas como a los jóvenes deportistas para que se fomente un entorno deportivo limpio y transparente.

En el Gobierno de Castilla-La Mancha seguimos trabajando desde la responsabilidad institucional y el compromiso social para avanzar en un modelo de juego, basado en la prevención, la educación y la protección de las personas. En este Día Internacional del Juego Responsable queremos reafirmar nuestra voluntad de continuar desarrollando políticas públicas que sitúen el bienestar de la ciudadanía en el centro de nuestra acción.