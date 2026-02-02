ES NOTICIA:
Últimas noticias
Mapa de noticias
José Blanco y Alfonso Alonso venden Acento
'Julito' Martínez
Los tres partidos que ganó Alcaraz
Casa Alaska Madrid
Agustina Bazterrica, autora
Fichaje Benzema
Dragon Quest VII Reimagined
Julio Iglesias juventud años 70
Joven que vive en una autocaravana
Normativa de la UE
Propietario de tres pisos
Andrés, albañil
Dani García chef tomates aliñados
Mueble El Corte Inglés
'Engorde'del censo
Iñaki Barrón y las víctimas de Adamuz
Fecha ganador premio Pasapalabra
Miguel Bosé longevidad
Dabiz Muñoz alitas pollo
Pedir intereses a los vecinos morosos
Deducción para familias en el IRPF
Los jóvenes y las pensiones
Compartir piso
Lolita Flores felicidad
Bad Bunny ganador Grammys
Mueble recibidor Jysk
Pantalones Stradivarius
Camarero español en Noruega
Tender ropa patio interior
Acciones judiciales vecinos
Coche eléctrico
Abrigo chubasquero Aldi
Compradores coches segunda mano
Agricultor en España
Multa llevar hijo coche
Escolarización en castellano en Vizcaya
Declarar Bizums
Nuevo dulce Mercadona
Reducción impuestos empresas
Propietario 20 pisos
Nuevo bolso Parfois
La ley que indigna a los taurinos
La candidata de Podemos en Aragón
Proyecto viviendas impresas en 3D
La regularización de Sánchez
Muere a los 71 años Catherine O'Hara
Muere Patricia, víctima 46 de Adamuz
Límite pagos con efectivo UE
Rubén, propietario de 200 pisos
No todos los viudos podrán recibir la herencia
Sobres de ketchup
Jubilado paracaidista
Indemnización por el parto
Subida de pensiones 2026
Lucha por el alquiler
Carlos García, abogado
Carta de Hacienda
Albañil argentino en España
Peruana en España
José, jubilado
Burbuja inmobiliaria
Vicio hombre longevo
Novedad en el IRPF
Suecia da una lección a España
La empresa debe decirte cuánto vas a ganar
"El aumento de las pensiones se mantendrá"
Mario Vaquerizo longevidad cerveza
Bluper
Opinión ENTRELÍNEAS

Herencia envenenada

Publicada

El próximo presidente del Gobierno de España no heredará un despacho, una banda y un coche oficial. Heredará, sobre todo, la frase más repetida por este Gobierno: "la economía va como un avión". Y luego, cuando salga del Falcon y pise la calle, descubrirá el pequeño detalle de que sólo va bien en la cabina mientras el resto sólo está llena de gente mirando la cuenta del banco con cara de lunes al sol.

Porque sí: la macroeconomía puede lucir bien en titulares, pero la economía real, la del supermercado, el alquiler, la calefacción y la pensión de tus padres, es otra cosa, y esa es la España que queda; una España tensionada, desigual y con demasiada gente viviendo al límite.

Empecemos por el dato que más duele porque no admite maquillaje.En España hay 12,5 millones de personas en riesgo de pobreza o exclusión social. Sí, doce millones y medio; casi como si tuviéramos un país paralelo, uno donde no se discute de crecimiento, sino de llegar a fin de mes sin hacer malabares.

Por si a alguien le parece poco, la pobreza severa sigue ahí, instalada como un impuesto invisible: más de 4 millones de personas viven en condiciones de pobreza severa, con ingresos tan bajos que hablar de "recuperación" suena a chiste de cuñado.

Pero no pasa nada, porque siempre queda el comodín: "al menos hay empleo". Bueno. Hay empleo… quizá deberíamos hablar del concepto de trabajar y seguir siendo pobre porque la teta del autónomo no da más leche. En España, un 11% de los trabajadores está en riesgo de pobreza, uno de los peores datos de la Unión Europea. Es decir, que ya ni madrugar te garantiza escapar del barro.

Entre tanto, el gran elefante en la habitación, ese al que todos miran pero nadie quiere describir en voz alta: las pensiones. España envejece, el sistema se tensiona y los organismos internacionales ya avisan de que estamos ante un punto crítico. La OCDE alerta de un "punto de inflexión", con presiones crecientes sobre el sistema y un problema estructural que no se arregla con una rueda de prensa.

Así que sí, el próximo presidente heredará un país donde los indicadores pueden salir sonrientes en una diapositiva, pero la gente sigue haciendo cuentas. Un país donde se presume de estabilidad mientras se normaliza vivir con ansiedad económica. Donde se repite "vamos bien" mientras media España piensa "yo no lo noto".

La herencia de Pedro Sánchez, sea cuando sea, no será solo económica; será también emocional. Una España donde cada vez cuesta más creer en los discursos, porque la realidad es tozuda y la nevera no entiende de macrodatos. El próximo presidente podrá cambiar el tono, la propaganda o el eslogan, pero el problema seguirá ahí, esperando en la puerta: un país partido entre quienes viven y quienes sobreviven.

Y eso, por mucho que lo maquillen, no es un cohete. Es una cuenta atrás.

Más en Opinión