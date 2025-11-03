Yo de mayor quiero ser presidente en plan jeturrio como Sánchez, llevar gafas de trescientos pavos sin cristales, que se me caigan igual que si se escurren de las manos, inadvertidamente, pero sabiendo que todos los focos van a mí. No como el señor del PP, el tal Miranda, que hizo un interrogatorio en plan Addams, familia Addams, quizá por la cercanía de los Santos.

La mejor, la senadora de UPN, ha nacido una estrella, entre la chistorrita y los espárragos de Navarra, en plan Koldo y Cerdán… Al final, el reino de las cadenas siempre trae lo mejor, cada uno de su padre y su madre, aunque Santos ya esté en la cárcel. Sánchez lo hizo bien, con sus gafas sensacionales. Son para verte mejor, decía sin decir, en plan Caperucita y el Lobo, que son el contribuyente y Marichús. No me consta, no lo sé y no puedo decirle si las gafas las pagué en metálico o transferencia, en plan no me acuerdo.

Los adolescentes han convertido la expresión en una plaga, en plan no sé hablar de otra forma. Mis hijos hace tiempo que lo hacen así y me lo han pegado, en plan como se pegan las cosas sin darte cuenta. Igual que Rufián y Vito Quiles, en plan gallufo y vacile. Se necesitan ambos y lo saben.

Han hecho una encuesta en la Red y dice que los españoles los quieren en TVE para dar las campanadas, en plan Ramón García y Ana Obregón. El amor es maravilloso cuando aparece, en plan Javier Ruiz y Sara Santaolalla. Mis hijos dicen que él es el bueno y yo el malo, pero en plan para tocar los cojones. Mazón se va o eso dice y la periodista acude a Urgencias, en plan me muero, no aguanto más… En qué hora me fui yo a reunir con este señor para hablar de la tele en mitad de una DANA… Uno nunca sabe qué le depara el futuro, en plan Aramís, y luego le da vueltas a la cabeza para saber cómo acaba.

Feijóo pondrá a otro y se cobrará la pieza de Mazón, en plan que le hizo perder las elecciones hace dos años cuando pactó con Vox cinco minutos antes del 23J. Abascal, mientras tanto, afila la navaja en plan cuchillero de Albacete y rebana lo que puede de un lado y otro. Nadie esperaba que Vox creciera tanto, en plan geométrico, ni siquiera Sánchez… Pero unos y otros se lo ponen fácil, en plan Fernando VII, que no fallaba ni una cuando así se las dejaban.

Uno que es miope le va a preguntar a Sánchez en plan si las gafas son progresivas y así veía más cerca al de Vox y menos al de Esquerra o el de Junts. Lo que está claro es que las gafas no le valen para ver la agresión a nuestro compañero periodista de Pamplona, en plan batasunos de toda la vida de Dios, de donde salieron Eizpurúa y demás. El Gobierno se calla en plan puti porque no le interesa mover la mano que mece la cuna. Y así pasa la legislatura, en plan cayendo los meses y los del PP, mientras las gafas de Sánchez son de aumento y realidad figurada.

No creáis que no sé de dónde viene mi fortuna, pero es que miro hacia atrás, lo veo y en plan me da la risa… En plan Sabiniano, Begoña y el Honoris Sauna. Yo no sé qué pía la derechona, en plan si les pone meterse conmigo… Dónde van a encontrar otro mejor que yo, en plan guapo, figura y chuleta. Lo que pasa es que no les sienta tan bien el traje como a mí, en plan Modesto Lomba. Soy como un adolescente, me falta el bono juvenil, en plan me voy al cine y al circo… Que esto es un circo, hombre… Y así pasan las horas, los días, los meses y los años… Terminará la legislatura. En plan.