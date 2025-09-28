ES NOTICIA:
Entrega del galardón. Foto: JCCM.

Entrega del galardón. Foto: JCCM.

Opinión NOS HAN CONTADO

El último premio que ha reconocido al Gobierno de Castilla-La Mancha por su labor inclusiva

El último premio que ha reconocido al Gobierno de Castilla-La Mancha por su labor inclusiva

Publicada

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha recibido el Premio FECAM Deporte Inclusivo 2025 durante la gala celebrada por la Federación de Deportes para Personas con Discapacidad Intelectual de Castilla-La Mancha en Albacete.

Un evento que ha coincidido con la clausura del 14º Campeonato Nacional de Fútbol 8 Inclusivo y que ha reunido durante cuatro días a más de 500 personas entre deportistas, técnicos, familias y voluntarios.

La consejera de Bienestar Social, Bárbara García Torijano, ha sido la encargada de recoger el galardón, agradeciendo el reconocimiento a "un camino y una convicción, el deporte inclusivo como derecho y herramienta de igualdad y participación".

"Desde el Gobierno de Castilla-La Mancha creemos firmemente que el deporte inclusivo es mucho más que actividad física. Es salud, participación, normalización y orgullo colectivo. Desde 2019 hemos destinado casi un millón de euros para consolidar los programas de FECAM, más de 238.000 euros solo en 2025 para programas de normalización y voluntariado y para apoyar a clubes, federaciones y la organización de campeonatos", ha expresado.

"Un derecho"

Durante su discurso, la consejera ha anunciado que la Junta "está avanzando en el reconocimiento del deporte inclusivo como un derecho garantizado por ley".

"Este esfuerzo económico tiene un único objetivo: garantizar que nadie se quede atrás. En Castilla-La Mancha entendemos el deporte como un derecho, por lo que estamos trabajando en la nueva Ley de Accesibilidad Universal. Desde la Junta creemos que el deporte inclusivo es mucho más que actividad física", ha sentenciado.

