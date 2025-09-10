Invitados de lujo en el último partido del Viña Albali: el motivo de la visita de Vinicius y Camavinga a Valdepeñas

Vinicius y Camavinga en la grada del Virgen de la Cabeza de Valdepeñas. Foto: Palma Futsal.

El Viña Albali Valdepeñas ha recibido este martes al Islas Baleares Palma Futsal en un partido en el que todos los focos han estado puestos en la grada por la visita de dos invitados de lujo: Vinicius Jr y Eduardo Camavinga.

El motivo de la visita de los jugadores del Real Madrid ha sido la amistad de Vinicius con el flamante fichaje del Viña Albali, el brasileño Sinesio Jr. Por su parte, Camavinga también conoce al ala-cierre, ya que ha coincidido con él en alguna ocasión y hasta han entrenado juntos.

El propio Vinicius compartió una foto en su Instagram desde la grada del Virgen de la Cabeza mostrando apoyo a su amigo.

Foto: Instagram de Vinicius Jr.

La relación de Sinesio con Vinicius no es de ahora. De hecho, cuando el delantero madridista no ganó el Balón de Oro 2024, Sinesio compartió una foto junto a Vini y algunos de los premios que había ganado.

"El mejor del mundo. Ídolo, amigo, ejemplo a seguir. Tu viaje es increíble y todo lo que has hecho es admirable. Sigue tus principios y esa alegría que contagias porque la historia aún se está escribiendo", afirmó.

Lo peor de la visita fue el resultado, ya que el Viña Albali no pudo con el campeón de Europa y acabó perdiendo el encuentro 3-5.