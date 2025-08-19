"Gobernar es no dormir/ gobernar es estar soñando con proyectos veinticuatro horas al día, aunque sean imposibles/ Gobernar es mantener una actitud de alerta permanente para anticipar y resolver las necesidades de los ciudadanos." Con estas palabras Agustín Jiménez Crespo, alcalde de Noblejas, inicia la aventura incierta e inquietante de una huelga de hambre reivindicando un centro educativo en su pueblo. En el año 2011 se aprobó un Decreto del Consejo de Gobierno de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en el que se aprobaba la creación de un Instituto de Educación Secundaria Obligatoria en la localidad de Noblejas.

El Decreto no contemplaba las necesidades educativas del pueblo solamente como alguien ha dicho, sería ridículo, sino que era un proyecto más amplio de extensión comarcal. Su ubicación en Noblejas mejoraría la distribución de las Enseñanzas Secundarias en un territorio de alto crecimiento demográfico por la presencia de emigración abundante. El proyecto se presenta con intención integradora, de acercamiento de servicios educativos a una población plural, diversa, y para los pueblos del resto de la meseta de Ocaña.

El Ayuntamiento de Noblejas por su parte ofrece no solo la obligada disposición de suelo para la construcción de los inmuebles necesarios. También un despliegue de ayudas propias para el transporte intercomarcal y servicios complementarios de asistencia técnica y pedagógica, más comedor y otras atenciones. Estamos en el año 2025 y de aquel Decreto 60 /2011, del año 2011, solo existe el papel.

Noblejas es un pueblo situado en la meseta de Ocaña, que desde 1983 ha sido gobernado por el alcalde socialista Agustín Jiménez Crespo. Es un pueblo de derechas que se ha desarrollado espectacularmente con un proyecto político y económico de izquierdas sin tener que recurrir al ladrillo como en la vecina Ocaña. En la actualidad es el núcleo más dinámico de la zona. Nutre de empleo a los pueblos limítrofes hasta Aranjuez. No tiene grandes problemas de vivienda y dispone de los servicios públicos más consolidados de la comarca. En estos años de gestión socialista el pueblo se ha transformado radicalmente. Como ejemplo la nueva plaza, majestuosa, de arquitectura racionalista, que desplaza el centro administrativo del pueblo hacia nuevos espacios de expansión. El desarrollo de estos años demuestra que se puede gobernar un pueblo conservador con programas socialistas y ganar las elecciones, convocatoria tras convocatoria, desde aquel lejano año de 1983 hasta el presente año 2025.

Pero si Noblejas es un pueblo vibrante en su actividad económica e industrial al proyecto, en la concepción socialista de un gobierno de izquierdas, le falta la educación. Un centro de enseñanzas medias y de formación profesional vendría a cerrar un proyecto vinculado al desarrollo económico de los pueblos de la zona, de integración territorial y social. Tal vez nostálgico del discurso de sus padres, de los padres de la posguerra, la educación y la formación actúan como llave de progreso y de realización personal.

Considera que la formación y el conocimiento son las vías imprescindibles para responder a las demandas de una población cada vez más heterogénea y necesitada de propuestas concretas. Dispone de un Parque Tecnológico Lineal, inmerso en estos momentos en la concreción y desarrollo de una Comunidad Energética Local, que abastezca de energía limpia, barata y manejable a las industrias, a los servicios comunitarios y a los vecinos de la zona.

La decisión del alcalde, aun arriesgada, afronta resolver un problema enquistado desde el año 2011 en el que se aprobó la creación de un Instituto de Educación Secundaria para la comarca. El sueño de un alcalde socialista que ha transformado su pueblo permanece inexplicablemente incompleto por el incumplimiento de las propias decisiones de la administración de la Comunidad Autónoma, a quien corresponden las competencias educativas en su conjunto.