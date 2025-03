No me gusta el 8M. No me gusta tener que celebrar, o mejor dicho reivindicar, el Día de la Mujer. No me gusta que haya que empoderar a las mujeres en pleno siglo XXI, porque mi deseo es que la sociedad ya fuera diferente.

Ojalá las mujeres no cobraran casi 6.000 euros menos al año que los hombres. Sí, todavía hay una importante brecha salarial. Ojalá las que cobran lo mismo y ejercen los mismos oficios o puestos de trabajo tuvieran las mismas posibilidades de ascender en las empresas.

Sí, aún existe el llamado techo de cristal; les recuerdo que el 70 % de los cargos de liderazgo en nuestro país los tienen los hombres. Ojalá en las administraciones públicas o en los partidos políticos, donde esos puestos de dirección están más nivelados -de 10, seis son para hombres y cuatro para mujeres-, ese porcentaje no fuera por la obligación de aplicar las llamadas las listas cremallera. Ojalá el criterio fuera la formación y la capacidad.

Ojalá no lleváramos casi 1 300 mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas en los últimos 20 años. Ojalá no fueran las mujeres las que cargan, mayoritariamente con el peso de la familia. Les recuerdo que nueve de cada 10 reducciones de jornada por cuidado de menores las piden las mujeres y casi nueve de 10 cuidadoras de personas dependientes son mujeres. Ojalá en el hogar las tareas estuvieran divididas al 50 %; el 15% de los hombres reconoce que prácticamente no hace nada en casa.

Ojalá nadie, ni hombres ni mujeres, sufrieran ningún tipo de presión social por la forma en la que quieren vivir, pero esa presión social existe y desde luego machaca mucho más a las mujeres. Los comentarios ofensivos por razón de peso o de edad son siempre más y más hirientes hacia las mujeres. Ellas están gordas, ellos solo tienen tripita cervecera. Ellas son viejas, ellos maduritos interesantes. A las mujeres se les pasa el arroz, si no tienen pareja a cierta edad o no han tenido hijos al llegar a los 40, ellos tienen toda la vida por delante.

El otro día leía una frase de un psicólogo, no me pregunten quién es ni dónde, porque no lo recuerdo. Decía que los hombres buscan mujeres que ya no existen y las mujeres buscamos hombre que aún no han llegado. Hablaba de las relaciones de pareja claro, pero quizá tenga razón y podamos aplicar la frase a un contexto más general.

Ojalá hombres y mujeres buscáramos y propiciáramos lo mismo, una sociedad que no necesite del 8M. Me llamo Ángeles y estos son mis demonios.