Qué pasa si tenemos sexo más de tres o cuatro veces con la misma persona

Sexo y amor no es lo mismo. Se puede tener sexo sin amor y al contrario. Su funcionamiento es como el de una puerta giratoria. De hecho, las zonas del cerebro que se activan cuando están uno y/u otro son distintas. Eso sí, la práctica, sentir mucho amor y estar enamorado, te lleva a querer sexo como forma de expresar esos sentimientos.

A veces, cuando se interacciona sexualmente con alguien es con la intención de una única vez, algo esporádico y ya está. Pero lo que no podríamos imaginar es que la práctica repetida de sexo con la misma persona puede llegar a crear sentimientos y amor aunque el plantemaiento inicial fuera sólo consumir sexo. Para iniciar este acercamiento sexual quizás lo más obvio es la atracción por un aspecto físico e incluso por “necesidades fisiológicas” de desfogue.

Es evidente que se necesitan otros condimentos para que esto sea prácticamente seguro que ocurra, lo de sentir amor por el otro. Independientemente del aspecto físico o de las necesidades de sexo, tiene que sentirse una conexión en la cama que en nigún caso se planifica ni se crea. Es la qumica, también en el sexo, para más y mejor todo.

Pero volviendo a atrás, cuando se genera todo un despliegue de reacciones químicas cerebrales a través de las sensaciones que producen las caricias, besos y orgasmos, entonces empezamos a fabricar, también químicamente, amor, queramos o no. Se activan aréas del cerebro como la dopamina que nos crea el placer y la intención de repetir -si nos ha gustado “el primero”, claro-, la oxitocina que nos crea el acercamiento y primeras sensaciones para el amor, la testosterona para más deseo y atracción… Y así una constante manipulación por parte de nuestro cerebro sin darnos cuenta mientras practicamos sexo.

A partir de aquí se ha desatado la química del amor y el planteamiento de querer estar más con el otro y se producen contradicciones emocionales dentro de uno mismo, como miedos por sentir algo con lo que no contabas o, por el contrario, también se produce una ilusión y un dejarse llevar con las mejores pintas. Exteriorizarlo y hablar de esto a veces espanta y puede parecer que hablar de sentimientos significa establecer un vínculo que a alguno de los dos no les pasaba por la cabeza. Y no, no significa eso. Solo significa hablar de cómo te sientes y ya. Lo peor ocurre cuando en esa primera relación sexual sólo uno de los dos se ha sentido muy cómodo y el otro no ha sentido nada o sólo se apuntaba un tanto más. Uno querrá repetir y el otro quizás desaparecerá sin contestar ni decir nada, con lo que la autoestima del otro se verá dañada.

Y volviendo a la "química y buena conexión" en la cama, ya no es solo la influencia de las hormonas, es tener sexo como si llevases conociendo a esa persona mucho tiempo y hacer directamente lo que le gusta desde el principio. Es la conexión sexual. Te gusta cómo te besa, cómo te toca, como te acaricia, cómo te habla, sus actitudes, sus caras, sus miradas...

Hablando de esto, hay señales comportamentales a la hora de tener sexo que indican si hay amor o no. No confundamos pocas caricias y besos con NO AMOR porque pueden ser reflejo, en una pareja estable, de prácticas erróneas desde el principio, a las que se han acostumbrado o, puede ser aburrimiento, y éste no es buena señal. Sentirse insatisfecho en el sexo, y no me refiero a tener un orgasmo, va a minar el deseo.

Signos de amor en el sexo pueden ser el tiempo que os tomáis en la cama; la cantidad de caricias y el tipo, como acariciar el pelo, los labios o la cara; los besos que se notan apasionados y besitos que resultan tiernos y, por supuesto, algo que influye bastante en el vínculo afectivo son las conversaciones en la cama, con tranquilidad, hablando de opiniones y de las cosas que nos gustan del otro.

Bueno, pues cuidado si repetimos sexo, que no sea porque no hay otra cosa.

Ana Maria Ángel Esteban. Psicóloga Clínica. Sexóloga

