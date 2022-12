Nochevieja de lujo en Castilla-La Mancha: menús y precios de los locales más exclusivos

Tan solo faltan unos días para terminar el 2022 y cada vez son más la familias y grupos de amigos que quieren despedirlo por todo lo alto. Y si puede ser fuera de casa, mejor. Llegar a mesa puesta, disfrutar de deliciosos manjares, pasar un agradable rato y no tener que preocuparse por recoger y limpiar todo es un lujo para muchos.

Y qué mejor que disfrutar de la noche más especial y esperada del año en Castilla-La Mancha, una región con una oferta gastronómica muy variada y con un maravilloso ambiente navideño que se hace notar en cada una de las cinco provincias.

En esta comunidad, son muchos los hoteles y restaurantes que abrirán sus puertas la última noche de este año 2022 para brindar a sus clientes exclusivas cenas de gala. Aquí te ofrecemos un recorrido por algunos de ellos:

Cañitas Maite (Casas Ibáñez, Albacete)

Cañitas Maite

Cañitas Maite es un templo de la alta gastronomía ubicado en el municipio albaceteño de Casas Ibáñez. Aquí se puede cenar el día de Nochevieja por 145 euros por persona y el menú incluye tres snacks de bienvenida (anchoa sobada en casa, mojama de atún rojo y cecina de vaca gallega y queso manchego), aperitivos de mesa (corte de foie de pato, buñuelo de queso artesano de cabra y trufa negra y la mejor croqueta del mundo), entrantes individuales (selección de mariscos cocidos y carabinero asado), principal a elegir (presa de bellota Joselito, paletilla de cordero lechal o lubina a la parrilla), postre a elegir (soufflé de cacao y avellanas, fruta natural o uvas y cava), selección de vinos nacionales y café.

Cigarral de las Mercedes (Toledo)

Cigarral de las Mercedes

En el Cigarral de las Mercedes, que se encuentra en Toledo capital, también lo han organizado todo con mucho mimo con vistas a la Nochevieja. El menú de gala incluye -por un precio de 250 euros- cuatro entrantes (ostra "Speciale Sorlut" con Yuzu, blini con caviar Beluga y nata agria, berberechos con gelée de martini rojo y foie-gras con Pedro Ximénez); ravioli de bogavante; waygu con salsa Foyot, brioche de mantequilla y trufa con foie-gras; almendras y chocolate nevado con helado de coco y crispy de naranja y mazapanes toledanos y turrones. Para beber, se ofrecerá O Luar Do Sil Godello - Pago de los Capellanes (D.O. Valdeorras), Muga (D.O. Rioja) y Moët & Chandon (D.O. Champagne).

Casa Pepe (Carrión de Calatrava, Ciudad Real)

Casa Pepe

El Hotel Restaurante Casa Pepe, local ideal para eventos importantes, ofrece un delicioso menú por 98 euros para fin de año. Incluye un entrante individual (una ostra, tres gambas blancas a la plancha y una zamburiña con velo ibérico), carrillada de merluza al ajillo, tournedó de solomillo ibérico y, de postre, pastel de chocolate negro y dulce de leche con helado de maracuyá. Si se desea cotillón, el precio de las dos cosas es de 138 euros.

Restaurante La Terraza (Cuenca)

La Terraza

En este restaurante, que tiene una de las mejores vistas de la ciudad de Cuenca, se puede cenar en nochevieja por 125 euros por persona. El menú incluye tres entrantes al centro (ensalada de foie me cuit, setas gratinadas con ali oli y croquetas de carabinero), un primero (cesta crujiente con bechamel de bogavante y trufa), un segundo a elegir (lingote de cochinillo asado a baja temperatura o lomo de bacalao salvaje confitado), postre (torrija de panettone caramelizada), bebidas, cafés y cotillón con DJ hasta las 04.30 horas.

Venta de Aires (Toledo)

Venta de Aires Venta de Aires

En Venta de Aires, el único restaurante centenario de Castilla-La Mancha, han preparado un apetitoso menú por 120 euros por persona con entrantes a compartir (jamón ibérico 5 jotas y queso añejo y tabla de ahumados), un primer plato (crema de gamba roja con rape alangostado y huevas negras), un segundo (ensalada de mango y pulpo con crustáceos, moluscos y vinagreta de berberechos), un tercero a elegir (dolomillo de vaca vieja con salsa trufada o perdiz estofada), postre (brownie de chocolate blanco y pistacho y mignardises, sopa de almendras, mazapán y tejas artesanas), bebida, un mini gintonic, uvas de la suerte y cotillón.

Parador de Sigüenza (Sigüenza, Guadalajara)

Parador de Sigüenza

El Parador de Sigüenza, en un castillo medieval que domina la ciudad, ofrecerá su cena especial de Nochevieja a aquellos clientes que adquieran un paquete que incluye dos noches de alojamiento (los días 30 y 31 de diciembre) a un precio de 550 euros por persona. La promoción incluye las uvas de la suerte, desayuno y un descuento del 50 % sobre la Tarifa Parador, en alojamiento, para los días 29 de diciembre de 2022 y 1 de enero de 2023.

Posada Real (Albacete)

Posada Real

En la Posada Real, un restaurante y salón de celebraciones ubicado en pleno centro de Albacete, el menú de Nochevieja cuesta 88 euros por persona e incluye mariscada individual (cuatro gambas blancas, cuatro gambas rojas y dos cigalas a la plancha), sorbete de mandarina, un segundo a elegir (media paletilla de cordero manchego, chuletón de ternera lechal, bacalao piquillos o lomo de merluza), postre (leche frita y helado de mantecados), bebida, dulces navideños, bolsa de cotillón y uvas de la suerte.

Hotel Beatriz (Toledo)

Ayuntamiento de Toledo

En el restaurante La Alacena del Hotel Beatriz, uno de los más aclamados de la ciudad de Toledo, se podrá cenar a la carta para degustar elaboraciones como ensalada de pulpo confitado con piña y vinagreta de frutos rojos (29,50 euros), medallones de rape en salsa marinera con berberechos y colas de langostinos (33,50 euros) o medallones de venao sobre puré suave de castañas (30,50 euros). Además, el servicio de bebidas, postre especial de Navidad y las uvas tiene un precio de 41 euros.

