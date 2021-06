2 de 13

Ante los representantes institucionales, parlamentarios y de la sociedad en general, el presidente castellano-manchego ha destacado que esta escultura quedará ahí para siempre, "no nos interesa olvidar para no cometer el mismo error", porque es bueno prepararse "no ante lo que conocemos, sino ante lo desconocido también". Ante los representantes institucionales, parlamentarios y de la sociedad en general, el presidente castellano-manchego ha destacado que esta escultura quedará ahí para siempre. La obra de Tortajada, ha indicado Page, "resume perfectamente nuestros sentimientos", la impotencia inicial ante un virus desconocido y el coraje de toda una sociedad que lo ha hecho frente.