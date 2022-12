4 de 6

El pleno ordinario del Ayuntamiento de Ciudad Real ha aprobado este jueves, por unanimidad, la moción presentada por Unidas Podemos en la que se solicitaba iniciar los trámites para diseñar un plan de limpieza extraordinario en determinadas zonas de la ciudad, donde mayor concentración de personas existe y no se resuelva solamente con la técnica de barrido. La edil de la formación, Prado Galán, ha explicado que "es notorio que el asunto de la limpieza es mejorable", mientras que por parte del Partido Popular, la edil Rosario Roncero, ha comentado que "las promesas se convierten en problemas y en el caso de un plan de limpieza era el primer punto del acuerdo del equipo de gobierno y aún no lo conocemos a cinco meses del final del mandato. Son importantes las campañas de concienciación, pero no se puede hacer recaer toda la responsabilidad en el ciudadano, se necesita una dirección política que se comprometa más en mejorar un servicio fundamental".