La compañía cervecera consolida su vínculo y aportación de valor a la región, de la que forma parte desde hace más de tres décadas.

Mahou San Miguel refuerza el liderazgo industrial de Castilla-La Mancha con la mayor planta de biomasa del sector cervecero

Tres décadas pasan en un abrir y cerrar de ojos, y es que ese es el tiempo que ha transcurrido desde que se puso en marcha el centro de producción de Mahou San Miguel en Alovera (Guadalajara).

A lo largo de este tiempo, ha evolucionado hasta convertirse en un referente industrial y una de las fábricas de cerveza más avanzadas tecnológicamente de Europa.

Ahora, la compañía da un paso adelante en su proceso de transformación sostenible con una novedad que contribuye a reforzar el liderazgo industrial de Castilla-La Mancha: ha inaugurado una nueva planta de biomasa, la mayor de estas características en el sector cervecero español. De esta manera, Mahou San Miguel consolida su vínculo y aportación de valor a Castilla-La Mancha.

Desarrollada junto a Magnon Servicios Energéticos, filial de energías renovables de Ence, esta instalación permitirá sustituir progresivamente el gas natural por energía térmica renovable procedente de biomasa sostenible.

Se trata de una de las tecnologías más eficaces para reducir las emisiones en procesos industriales que requieren grandes cantidades de calor.

Gracias a este proyecto, la compañía prevé reducir hasta un 95% las emisiones directas de CO₂ de su centro de producción de Alovera y evitar la emisión de cerca de 17.000 toneladas de CO₂ al año.

Otra imagen de la planta. Mahou San Miguel

La nueva planta cuenta con dos calderas de biomasa con una potencia conjunta de 20 MW térmicos y producirá más de 85.000 MWh de energía térmica al año.

Para ello utilizará aproximadamente 30.000 toneladas anuales de biomasa forestal y agrícola certificada, procedente de recursos renovables como restos de poda, sarmientos o aprovechamientos forestales y agrícolas.

La iniciativa ha contado con apoyo del PERTE de Descarbonización Industrial impulsado por el Ministerio de Industria y Turismo, convirtiéndose en un ejemplo de colaboración público-privada para acelerar la transición energética de la industria española.

Instalaciones punteras

Mahou San Miguel cuenta con la huella industrial más amplia del sector: nueve centros de producción de cerveza en España, tres en Estados Unidos y cuatro manantiales de agua mineral natural.

El de Alovera es su centro de referencia, la fábrica más grande de España, y, sin embargo, sigue elaborando cerveza con el mismo mimo, tradición y excelencia que hace más de 135 años, aunando el pasado, el presente y el futuro de la compañía.

Alovera combina tradición cervecera con un alto grado de automatización, lo que permite garantizar la calidad del producto y asegurar la máxima seguridad, eficiencia y sostenibilidad industrial.

uenta con una capacidad de producción de 7,5 millones de hectolitros al año y 13 líneas de envasado. Si pusiéramos en fila los 12 millones de cañas que se elaboran cada día, cubrirían la distancia entre Madrid y Barcelona.

La puesta en marcha de la nueva planta de biomasa refuerza así la posición del centro de producción de Alovera como referente industrial y demuestra el papel que puede desempeñar Castilla-La Mancha en la transformación energética de la industria española.

Compartimos Futuro

La nueva planta de biomasa inaugurada por Mahou San Miguel en Alovera (Guadalajara) no es solo una inversión industrial, sino uno de los proyectos más importantes dentro de la hoja de ruta de descarbonización de la compañía.

Este proyecto está integrado en "Compartimos Futuro", el marco estratégico de sostenibilidad de Mahou San Miguel, lanzado en 2026. Uno de sus cuatro ejes se centra en "Alcanzar el Nature Positive", con el objetivo de contribuir a la regeneración de la naturaleza y alcanzar la neutralidad para 2050.

En este marco, la instalación de la planta de biomasa es uno de los puntos clave para avanzar en los objetivos de esta palanca, contribuyendo a reducir la huella ambiental de la compañía y a avanzar en la descarbonización de sus operaciones industriales.

Mahou San Miguel cree firmemente que, en un entorno de transformación, construir un futuro más sostenible, creando y generando oportunidades en toda la cadena de valor, es fundamental para su competitividad y futuro de largo plazo.