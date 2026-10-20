imagin reúne a cien estudiantes de Toledo para recoger cerca de 170 kilos de basura de las riberas del río Tajo

imagin, la banca digital impulsada por CaixaBank, ha reunido a más de cien estudiantes del IES Princesa Galiana y de la Escuela de Arte de Toledo en una jornada de voluntariado ambiental en la ribera del Tajo en la que se han recogido cerca de 170 kilos de residuos y han procedido a la plantación de árboles para la recuperación del entorno fluvial.

Según ha informado la entidad de crédito, los residuos han sido clasificados y pesados por fracciones para facilitar su correcta gestión y obtener información sobre el impacto de los residuos en el medio natural. Este sistema permite analizar sus cantidades, tipologías y posibles fuentes de origen.

Respecto a la plantación, ha consistido en la colocación de 48 cipreses, sauces y aligustres en la zona del Baño de la Cava, debajo del Puente de la Cava, para restaurar la ribera vegetal del Tajo y mejorar el entorno natural a su paso por la capital castellanomanchega.

Durante la jornada también han participado el alcalde de la ciudad de Toledo, Carlos Velázquez, el concejal de Medioambiente, Río Tajo y Deportes, Rubén Lozano, el director territorial de CaixaBank en Castilla-La Mancha y Extremadura, Juan Luis Vidal, la directora comercial de Red en Castilla-La Mancha, Noelia Pérez, o el responsable de Acción Social de la entidad, César Jimeno. La acción ha contado igualmente con la implicación de voluntarios de CaixaBank y con representantes de imagin y Chelonia, entidad ambiental que colabora en el desarrollo del proyecto Fluye.

Concienciación

Velázquez ha subrayado que, aunque las actuaciones de las administraciones públicas y la colaboración con empresas y fundaciones son fundamentales, "lo más importante es concienciar" a la ciudadanía sobre la necesidad de proteger el medio ambiente.

"Por muchas plantaciones de árboles que hagamos y por muchas jornadas de limpieza que organicemos, si no existe una verdadera concienciación y responsabilidad ciudadana, no avanzaremos y seguiremos dañando, sin querer, nuestro entorno natural", ha señalado en una nota de prensa remitida por el Ayuntamiento.

En este sentido, el alcalde ha explicado que ha querido conocer de primera mano la valoración de los docentes sobre el impacto de la actividad en los estudiantes: "Y las profesoras me han confirmado que estas jornadas funcionan, que los chicos y las chicas han sido muy conscientes de la realidad y que se han sorprendido de la cantidad de basura que han encontrado."

Para Velázquez, esa toma de conciencia es el principal resultado de este tipo de iniciativas, ya que permite comprender cómo pequeños gestos cotidianos pueden tener consecuencias negativas para el entorno, apuntando que "a veces pensamos que tirar un papel al suelo no tiene importancia, pero sí la tiene y si esos cien jóvenes vuelven hoy a casa verdaderamente concienciados de que deben guardar ese papel en el bolsillo y depositarlo en la papelera más cercana, habrá merecido la pena", ha afirmado.

Por ello, ha insistido en la necesidad de dar continuidad a estas jornadas y reforzar las actuaciones dirigidas a los más jóvenes, "porque ellos son el presente y el futuro y debemos conseguir que puedan dejar el entorno natural en mejores condiciones de las que lo encontraron".

El alcalde también ha agradecido expresamente el impulso del concejal de Medio Ambiente, Río Tajo y Deportes, Rubén Lozano, por su conocimiento del entorno y su implicación en la recuperación de las riberas, así como la colaboración de CaixaBank y la Fundación 'la Caixa' y la participación de los centros educativos.

Proyecto Fluye

La acción forma parte de Fluye, el proyecto medioambiental que imagin desarrolla en ríos y cuencas hidrográficas de toda España con el objetivo de contribuir a su limpieza y regeneración, al tiempo que fomenta la sensibilización ambiental y la participación activa, especialmente entre los jóvenes y los colectivos sociales.

El proyecto se desarrolla en colaboración con la asociación internacional Chelonia y ha actuado en ríos como el Miño, el Ulla, el Nalón, el Jarama, el Ebro, el Llobregat, el Guadalquivir y el Turia, además de en el Tajo.

Las actuaciones combinan jornadas de limpieza manual con la participación de voluntarios e intervenciones especializadas en espacios especialmente afectados por vertidos incontrolados. El proyecto también incorpora acciones formativas y de sensibilización dirigidas a centros educativos y colectivos sociales.

La sostenibilidad es uno de los principales pilares estratégicos de imagin, que canaliza sus iniciativas ambientales y sociales a través de imaginPlanet.

Desde la puesta en marcha de imaginPlanet, imagin ha contribuido a plantar más de 440.000 árboles, ha impulsado la recogida de más de 125 toneladas de plásticos y residuos en mares y océanos, ha participado en la replantación de más de 180.000 corales y ha retirado más de 300 toneladas de residuos de los ríos. Estas actuaciones se han desarrollado con la colaboración de entidades especializadas y la implicación activa de la comunidad de clientes de imagin.