Globalcaja reivindica su papel como motor de la economía regional: "Nos desarrollamos junto con el territorio"

La entidad alcanza los 15.000 millones de euros de volumen de negocio y cuenta con unas 300 oficinas en Castilla-La Mancha. Más información:

El director general de Globalcaja, Pedro Palacios, ha reivindicado el papel de las cooperativas de crédito como motores de la economía real de Castilla-La Mancha, por su capacidad para financiar empresas, generar oportunidades y contribuir a la vertebración del territorio. La entidad cuenta actualmente con un volumen de negocio de 15.000 millones de euros, más de 1.150 millones en recursos propios y alrededor de 300 oficinas.

Palacios ha defendido este modelo durante su participación en una mesa redonda sobre el futuro de las cooperativas de crédito en la región, celebrada en el campus de Albacete de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM), en el marco del seminario 'Más allá de lo rural: las cooperativas de crédito de Castilla-La Mancha en la actualidad'.

"Nuestro firme compromiso es desarrollarnos conjuntamente con nuestro territorio", ha señalado el responsable de Globalcaja, que ha vinculado la evolución de la entidad con una filosofía basada en la cercanía, la especialización y el conocimiento de las necesidades de empresas y particulares.

Globalcaja nació de la integración de cinco cajas rurales de Castilla-La Mancha, una operación que permitió ganar dimensión y fortaleza financiera para atender las necesidades de la región.

Actualmente, la entidad cuenta con más de un millar de profesionales y defiende un modelo que busca reinvertir los recursos captados en proyectos que generen riqueza y empleo en su entorno.

Más financiación para el tejido productivo

Uno de los principales mensajes de Palacios ha sido el compromiso de Globalcaja con la financiación de la economía real. Según ha destacado, la entidad ha multiplicado su inversión crediticia por encima del crecimiento de la economía regional, cuyo producto interior bruto (PIB) ha aumentado un 50 % en términos nominales y un 15 % en términos reales desde la integración que dio origen a la entidad.

Esta evolución, ha explicado, ha permitido a Globalcaja ganar cuota de mercado gracias a un modelo basado en la flexibilidad y el conocimiento directo de los proyectos empresariales.

La financiación de la entidad ha acompañado la transformación del tejido productivo de Castilla-La Mancha, desde la modernización del sector agrario y de las cooperativas agroalimentarias hasta el impulso de nuevas actividades vinculadas a la aeronáutica, las energías renovables, la logística y la promoción de vivienda.

El desarrollo del talento también ha ocupado un lugar destacado en la intervención del director general, que se ha dirigido a los estudiantes universitarios. "El talento es la pieza clave para que un territorio tenga futuro", ha afirmado.

En este ámbito, ha puesto en valor la colaboración de Globalcaja con la UCLM a través de iniciativas relacionadas con la formación, las becas, la investigación, el deporte universitario y el emprendimiento. Palacios ha defendido que invertir en las personas contribuye al progreso económico y social de la región y ha destacado la apuesta de la entidad por la formación continua de sus profesionales.

Asimismo, ha recordado que Globalcaja destina voluntariamente el 17,5 % de sus resultados al Fondo de Educación y Promoción, con el que impulsa iniciativas educativas, sociales y de desarrollo del entorno, en línea con la filosofía cooperativa de devolver a la sociedad parte de los recursos generados por su actividad.

Digitalización sin renunciar a la atención personal

De cara al futuro, Palacios ha defendido que las cooperativas de crédito deben afrontar la transformación tecnológica sin perder los valores que definen su identidad. "Tenemos que mirar al futuro, pero siempre anclados en nuestros valores", ha señalado en referencia al Plan Estratégico Esencia de Globalcaja.

La entidad ha triplicado su inversión tecnológica en los últimos siete años, con una apuesta por la digitalización y la inteligencia artificial para mejorar la experiencia de sus clientes. No obstante, Palacios ha subrayado que la atención personalizada y la inclusión financiera siguen siendo compromisos irrenunciables.

Como ejemplo de esta presencia territorial, ha destacado que Globalcaja dispone de oficinas en 90 localidades de Castilla-La Mancha donde es la única entidad financiera. Además, cuenta con otras 125 oficinas en municipios de menos de 1.000 habitantes, una implantación con la que busca facilitar el acceso a los servicios bancarios en el medio rural.

Palacios ha concluido apelando a la responsabilidad compartida de empresas, instituciones, universidad y sociedad para construir el futuro de Castilla-La Mancha. "Nadie va a venir de fuera a construir el futuro de Castilla-La Mancha por nosotros", ha afirmado, antes de recordar uno de los principios del cooperativismo de crédito: "Lo que para uno es imposible, entre todos lo conseguimos".