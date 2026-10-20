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Imagen de una acerera. Jarmoluk Pixabay

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Castilla-La Mancha, al frente de la confianza empresarial por quinto trimestre consecutivo pese al leve descenso del 2 %

De cara al cuarto trimestre, el índice se sitúa en 145,9 puntos, con un 22,7 % de los empresarios siendo optimistas.

Más información: La confianza empresarial se dispara un 3,6 % en Castilla-La Mancha: se consolida como la región con el índice más alto

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El Índice de Confianza Empresarial en Castilla-La Mancha ha descendido un 2 % de cara al cuarto trimestre de 2026. Sin embargo, la comunidad continúa al frente de este índice en España, alcanzando cinco trimestres consecutivos a la cabeza.

Así lo revela el informe presentado este martes por el Instituto Nacional de Estadística, que indica que el 22,7 % de los empresarios se muestra optimista de cara al trimestre que comienza, mientras que el 60,2 % lo ve normal y el 17,1 por ciento tiene expectativas pesimistas.

En cuanto al trimestre que ha terminado, el 23,4 % de los empresarios de Castilla-La Mancha se ha mostrado optimista, el 60,5 %, normal y el 16,1 % cree que ha sido un trimestre desfavorable.

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En concreto, Castilla-La Mancha se sitúa a la cabeza de las comunidades autónomas en el índice de confianza empresarial armonizado, con 145,9 puntos. Este dato refleja una leve caída del 2 % con respecto al trimestre anterior, cuando se registraron 148,9 puntos. Por detrás, le siguen Cantabria, con 144,4 puntos, y Castilla y León, con 142,9 puntos.

Este dato sitúa a la región 10,2 puntos por encima de la media nacional, que se fija para el cuarto trimestre en 135,7.

A nivel nacional, la confianza empresarial ha descendido un 1,8 %, con un 20,5 % de empresas que espera que la marcha de su negocio sea favorable, frente al 14,8 % que son pesimistas.

"Estabilidad, certidumbre y políticas"

El presidente regional, Emiliano García-Page, ha valorado que la comunidad lidere este índice por quinto trimestre consecutivo. Y que lo haya conseguido durante 11 de los 14 trimestres que van de legislatura.

"La confianza se gana con estabilidad, certidumbre y políticas que funcionan", ha expresado el líder autonómico.

Asimismo, ha puesto en valor que la comunidad haya liderado este ranking en 27 trimestres desde que llegó al Gobierno regional en 2015.