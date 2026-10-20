Castilla-La Mancha, al frente de la confianza empresarial por quinto trimestre consecutivo pese al leve descenso del 2 %

El Índice de Confianza Empresarial en Castilla-La Mancha ha descendido un 2 % de cara al cuarto trimestre de 2026. Sin embargo, la comunidad continúa al frente de este índice en España, alcanzando cinco trimestres consecutivos a la cabeza.

Así lo revela el informe presentado este martes por el Instituto Nacional de Estadística, que indica que el 22,7 % de los empresarios se muestra optimista de cara al trimestre que comienza, mientras que el 60,2 % lo ve normal y el 17,1 por ciento tiene expectativas pesimistas.

En cuanto al trimestre que ha terminado, el 23,4 % de los empresarios de Castilla-La Mancha se ha mostrado optimista, el 60,5 %, normal y el 16,1 % cree que ha sido un trimestre desfavorable.

En concreto, Castilla-La Mancha se sitúa a la cabeza de las comunidades autónomas en el índice de confianza empresarial armonizado, con 145,9 puntos. Este dato refleja una leve caída del 2 % con respecto al trimestre anterior, cuando se registraron 148,9 puntos. Por detrás, le siguen Cantabria, con 144,4 puntos, y Castilla y León, con 142,9 puntos.

Este dato sitúa a la región 10,2 puntos por encima de la media nacional, que se fija para el cuarto trimestre en 135,7.

A nivel nacional, la confianza empresarial ha descendido un 1,8 %, con un 20,5 % de empresas que espera que la marcha de su negocio sea favorable, frente al 14,8 % que son pesimistas.

"Estabilidad, certidumbre y políticas"

El presidente regional, Emiliano García-Page, ha valorado que la comunidad lidere este índice por quinto trimestre consecutivo. Y que lo haya conseguido durante 11 de los 14 trimestres que van de legislatura.

"La confianza se gana con estabilidad, certidumbre y políticas que funcionan", ha expresado el líder autonómico.

Hay datos que hablan por sí solos: Lideramos la confianza empresarial a nivel nacional por quinto trimestre consecutivo. Lo hemos hecho en 11 de los 14 trimestres de esta legislatura y en 27 desde que estamos en el Gobierno. La confianza se gana con estabilidad, certidumbre y políticas que funcionan. — Emiliano García-Page (@garciapage) October 20, 2026

Asimismo, ha puesto en valor que la comunidad haya liderado este ranking en 27 trimestres desde que llegó al Gobierno regional en 2015.