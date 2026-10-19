Unicaja pone en marcha una campaña de financiación para dotar de liquidez al sector olivarero de Castilla-La Mancha

Unicaja ha puesto en marcha su campaña de financiación del olivar 2026-2027, coincidiendo con el inicio de la temporada de recolección de la aceituna, una actividad de especial relevancia para el sector agrario y para la economía de Castilla-La Mancha.

La iniciativa facilita a los agricultores financiación a corto plazo para afrontar las necesidades de liquidez asociadas a la campaña y anticipar el cobro de la cosecha, según ha informado la entidad en nota de prensa.

La campaña, que estará vigente hasta el 30 de septiembre de 2027, permite a los olivareros disponer de liquidez para atender los gastos corrientes de sus explotaciones durante el periodo de recolección; entre ellos, los relacionados con jornales, gasóleo o transporte.

De este modo, los agricultores pueden contar con financiación mientras esperan el abono de la cosecha por parte de la cooperativa o almazara, adaptando la gestión de su tesorería a los distintos momentos del ciclo de producción.

Cooperativas y almazaras

La campaña contempla también las necesidades de financiación de cooperativas y almazaras, con el objetivo de atender el circulante y los gastos de molturación para la transformación de las aceitunas recibidas.

En este caso, Unicaja facilita financiación para apoyar la gestión de la tesorería durante la campaña y atender el pago de la aceituna a los productores, permitiendo acompasar este desembolso con los posteriores ingresos derivados de la venta del aceite.

La propuesta se completa con otros servicios vinculados a las necesidades de la actividad agraria; entre ellos, los seguros agrarios para los olivareros y soluciones dirigidas a facilitar la gestión de cobros y pagos de cooperativas y almazaras.

"Con el inicio de una nueva campaña del olivar, queremos seguir estando al lado de los agricultores y de las empresas que participan en esta actividad, que tiene un peso fundamental en la economía y en el desarrollo de numerosos territorios", ha señalado Francisco Vilches, director de Pymes y Agro de Unicaja.

Según ha afirmado, “nuestro objetivo es ser un aliado para el sector y facilitar el acceso a la financiación que necesita en un momento especialmente relevante para sus explotaciones y negocios. El anticipo de la cosecha permite a los olivareros afrontar con mayor tranquilidad los gastos asociados a la recolección, mientras que cooperativas y almazaras pueden contar con financiación para atender sus compromisos con los productores”.

Con esta campaña, Unicaja reafirma su apoyo a una actividad de especial peso en los territorios donde cuenta con una importante implantación agraria. Todo ello, en línea con lo establecido en su Plan Estratégico 2025-2027.