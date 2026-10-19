Oficina de Unicaja en la plaza de Zocodover de Toledo.

Oficina de Unicaja en la plaza de Zocodover de Toledo. E.E. CLM

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Unicaja pone en marcha una campaña de financiación para dotar de liquidez al sector olivarero de Castilla-La Mancha

Estará vigente hasta el 30 de septiembre de 2027 y permite a los agricultores disponer de adelantos para afrontar gastos como jornales o transporte.

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Unicaja ha puesto en marcha su campaña de financiación del olivar 2026-2027, coincidiendo con el inicio de la temporada de recolección de la aceituna, una actividad de especial relevancia para el sector agrario y para la economía de Castilla-La Mancha.

La iniciativa facilita a los agricultores financiación a corto plazo para afrontar las necesidades de liquidez asociadas a la campaña y anticipar el cobro de la cosecha, según ha informado la entidad en nota de prensa.

La campaña, que estará vigente hasta el 30 de septiembre de 2027, permite a los olivareros disponer de liquidez para atender los gastos corrientes de sus explotaciones durante el periodo de recolección; entre ellos, los relacionados con jornales, gasóleo o transporte.

El presidente de Unicaja, José Sevilla, y el CEO de la entidad, Isidro Rubiales, en la presentación de resultados del cuarto trimestre de 2024.

De este modo, los agricultores pueden contar con financiación mientras esperan el abono de la cosecha por parte de la cooperativa o almazara, adaptando la gestión de su tesorería a los distintos momentos del ciclo de producción.

Cooperativas y almazaras

La campaña contempla también las necesidades de financiación de cooperativas y almazaras, con el objetivo de atender el circulante y los gastos de molturación para la transformación de las aceitunas recibidas.

En este caso, Unicaja facilita financiación para apoyar la gestión de la tesorería durante la campaña y atender el pago de la aceituna a los productores, permitiendo acompasar este desembolso con los posteriores ingresos derivados de la venta del aceite.

La propuesta se completa con otros servicios vinculados a las necesidades de la actividad agraria; entre ellos, los seguros agrarios para los olivareros y soluciones dirigidas a facilitar la gestión de cobros y pagos de cooperativas y almazaras.

"Con el inicio de una nueva campaña del olivar, queremos seguir estando al lado de los agricultores y de las empresas que participan en esta actividad, que tiene un peso fundamental en la economía y en el desarrollo de numerosos territorios", ha señalado Francisco Vilches, director de Pymes y Agro de Unicaja.

Según ha afirmado, “nuestro objetivo es ser un aliado para el sector y facilitar el acceso a la financiación que necesita en un momento especialmente relevante para sus explotaciones y negocios. El anticipo de la cosecha permite a los olivareros afrontar con mayor tranquilidad los gastos asociados a la recolección, mientras que cooperativas y almazaras pueden contar con financiación para atender sus compromisos con los productores”.

Con esta campaña, Unicaja reafirma su apoyo a una actividad de especial peso en los territorios donde cuenta con una importante implantación agraria. Todo ello, en línea con lo establecido en su Plan Estratégico 2025-2027.