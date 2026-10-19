El vicepresidente primero del Gobierno regional, José Luis Martínez Guijarro, ha asistido a la inauguración y entrega de los Premios del VIII Congreso Culinaria Castilla-La Mancha. JCCM

Guijarro, "decepcionado" con Mahle, exige a la empresa "cumplir" ante el nuevo ERE en la planta de Motilla del Palancar

El Gobierno de Castilla-La Mancha pedirá al comisionado de los fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia que exija más responsabilidades a la multinacional Mahle tras anunciar un nuevo Expediente de Regulación de Empleo (ERE) en su planta de Motilla del Palancar (Cuenca), que puede afectar a 170 trabajadores.

El Ejecutivo regional se ha mostrado "muy decepcionado" con la actitud de la compañía, a la que reprocha no haber buscado alternativas industriales pese al apoyo económico recibido de las administraciones.

El vicepresidente primero de la Junta, José Luis Martínez Guijarro, ha trasladado este lunes en Cuenca el malestar del Gobierno regional ante la decisión de la empresa y ha anunciado que solicitará al comisionado una mayor exigencia con la multinacional, tanto en España como en Alemania.

"No quisiéramos pensar que esto es una estrategia pensada desde Alemania para ir deslocalizando empresas en el resto de Europa", ha señalado a preguntas de los medios de comunicación.

Preocupación por la situación

Martínez Guijarro ha recordado que Mahle ha contado con el respaldo de las administraciones autonómica, provincial, local y nacional, con fondos vinculados al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Por ello, ha lamentado que la respuesta de sus directivos no se corresponda con las expectativas que se habían depositado en la compañía para mantener la actividad industrial en la localidad conquense.

En concreto, el vicepresidente primero ha criticado que la empresa no esté poniendo sus instalaciones a disposición de posibles nuevos proyectos industriales ni buscando alternativas al sector de la automoción, pese a que, según ha indicado, esos eran dos de los compromisos que había asumido.

"Es una empresa que ha sido mimada por las administraciones autonómica, provincial, local y nacional con muchos fondos del plan de recuperación", ha afirmado Martínez Guijarro, quien ha insistido en que la actitud de la dirección no es la que esperaba el Ejecutivo regional.

La preocupación de la Junta se centra también en el futuro de la planta de Motilla del Palancar y en las posibilidades de mantener actividad económica y empleo en una comarca que ha confiado en la multinacional como uno de sus referentes industriales.

El vicepresidente primero ha reprochado a la empresa su falta de colaboración para facilitar la llegada de otros proyectos que pudieran aprovechar sus instalaciones y contribuir a la reindustrialización de la zona.

El vicepresidente primero ha vinculado así el malestar del Ejecutivo regional no solo al impacto laboral del nuevo ERE, sino también a la falta de avances en la búsqueda de alternativas industriales.

La Junta reclama que las instalaciones puedan servir para desarrollar otros proyectos y que se exploren opciones más allá del sector del automóvil, en lugar de limitar la respuesta a una nueva reducción de plantilla.

CCOO augura una negociación dura y llama a movilizarse

Por su parte, CCOO ha advertido de que la negociación del nuevo ERE será complicada y ha llamado a la movilización de los trabajadores y de la ciudadanía para evitar los despidos o minimizar sus consecuencias. El sindicato calcula que, si finalmente se eliminan los 170 puestos anunciados, la planta de Motilla del Palancar habrá perdido 636 empleos en apenas un año.

El secretario general de CCOO Cuenca, Carlos Hortelano; el secretario general de la Federación de Industria de CCOO en Castilla-La Mancha, Juan Cuevas, y el secretario provincial de CCOO Industria Cuenca, Pedro Lucas, han trasladado este lunes su preocupación por la incertidumbre generada entre la plantilla. Los tres han criticado tanto el anuncio del nuevo expediente como la actuación de la dirección de la empresa durante los últimos meses.

Hortelano ha asegurado que los trabajadores vuelven a vivir una situación de "angustia e incertidumbre" por las consecuencias que el ERE puede tener en sus proyectos de vida y en su futuro laboral. También ha censurado las formas utilizadas por la dirección para comunicar la decisión y ha acusado a la compañía de actuar de mala fe.

Rueda de prensa de CCOO. CCOO Cuenca

El dirigente sindical ha recordado que el anterior acuerdo contemplaba la aplicación de las mismas condiciones si era necesario un nuevo ajuste de empleo durante los 12 meses siguientes. Según su versión, Mahle ha esperado a que transcurriera ese plazo y ha presentado el nuevo expediente a los 13 meses.

La cifra de posibles nuevos despidos se suma a la del ERE anunciado en octubre de 2025, que inicialmente contemplaba 550 salidas y terminó afectando a 466 trabajadores después de las movilizaciones y las jornadas de huelga.

Cuevas, por su parte, ha acusado a la empresa de mantener una actitud "negligente" y contraria a la buena fe en las reuniones del comisionado para la reindustrialización del Ministerio de Industria. Según ha denunciado, la multinacional no ha presentado documentación sobre sus instalaciones que permita a otras empresas valorar la posibilidad de instalarse en ellas.

El sindicato también ha reclamado explicaciones sobre el futuro de la planta ante los rumores de que la producción podría trasladarse a China y de que Mahle abriría allí una nueva fábrica. Cuevas ha pedido a la dirección que aclare sus intenciones y la viabilidad de la actividad industrial en Motilla del Palancar.

"Mahle nos va a tener en frente en la negociación y en la calle", ha advertido el responsable regional de Industria de CCOO, que ha asegurado que el sindicato no aceptará unas condiciones inferiores a las del anterior ERE.