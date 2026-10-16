Iberdrola busca en Castilla-La Mancha el mejor talento de Formación Profesional del sector eléctrico

Iberdrola ha celebrado en Toledo la fase autonómica de Castilla-La Mancha de la primera edición de los 'Premios Iberdrola FP: apuesta por el futuro eléctrico', un programa anual destinado a descubrir, reconocer y atraer a los mejores estudiantes de Formación Profesional de Grado Superior especializados en electricidad y redes eléctricas.

La iniciativa está dirigida a alumnos de segundo curso del Grado Superior oficial "Técnico Superior en Sistemas Electrotécnicos y Automatizados (SEAS)" y nace con el objetivo de acercar la compañía a los centros de Formación Profesional, impulsar las vocaciones técnicas y facilitar la incorporación de jóvenes cualificados a un sector estratégico y en plena transformación, además de poner en valor la gran labor de los centros formativos y sus docentes.

Con este programa, Iberdrola pretende contribuir al relevo generacional y captar talento técnico especializado, al tiempo que refuerza valores esenciales para la compañía como la seguridad, la excelencia profesional, la innovación, la digitalización y la sostenibilidad.

Los Premios Iberdrola FP sitúan a la compañía como una de las primeras grandes empresas del sector eléctrico en España que impulsa un programa nacional de estas características, combinando reconocimiento al mérito, premios económicos y acceso preferente a oportunidades profesionales. Una apuesta sin precedentes para atraer y desarrollar el mejor talento de Formación Profesional del país.

Para ello, Iberdrola ha invitado a participar a más de 50 centros formativos seleccionados que imparten en España el Grado Superior oficial en SEAS. Cerca de 200 jóvenes han sido evaluados inicialmente mediante diferentes pruebas de selección.

Tras esta primera fase, que se celebró en junio, se seleccionó entre 10 y 15 estudiantes por comunidad autónoma para participar en las pruebas presenciales territoriales que se celebrarán durante el mes de octubre.

La fase autonómica se centralizará en octubre en seis comunidades autónomas incluidas en el mapa de cobertura de talento de la compañía: Comunidad de Madrid, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, País Vasco y Extremadura. En Castilla-La Mancha, las pruebas presenciales son el 14 de octubre en Toledo.

En estas jornadas presenciales, entre 60 y 70 estudiantes participarán en dinámicas de trabajo diseñadas para valorar sus conocimientos, habilidades y capacidad para desenvolverse en situaciones profesionales.

Final en el Campus Iberdrola

La fase nacional se celebrará del 11 al 17 de noviembre en el Campus Iberdrola de San Agustín de Guadalix, donde 20 finalistas afrontarán pruebas técnicas, talleres y dinámicas orientadas a evaluar sus competencias y habilidades profesionales.

Durante la jornada, el jurado, compuesto por referentes del sector, analizará capacidades especialmente relevantes para el trabajo en el sector eléctrico, como el trabajo en equipo, el compromiso, la motivación, la responsabilidad y el cumplimiento de los estándares de seguridad.

Los ganadores de esta fase final recibirán importantes premios económicos y acceso prioritario para realizar prácticas y para la bolsa de talento de Iberdrola.