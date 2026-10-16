Víctor Manuel Martín López, durante la celebración de la jornada técnica ‘Calidad y seguridad alimentaria en la elaboración del AOVE’. Eurocaja Rural

Eurocaja Rural renovará su laboratorio para analizar el AOVE y poner la tecnología al servicio del sector primario

Eurocaja Rural renovará su Laboratorio para poner tecnología avanzada al servicio del sector primario y reforzar el análisis de productos como el aceite de oliva. El director general de la entidad financiera, Víctor Manuel Martín López, ha avanzado que las nuevas instalaciones incorporarán herramientas y maquinaria para estudiar la trazabilidad, la procedencia y la composición de diferentes productos, así como a detectar componentes que puedan afectar a su calidad o denominación.

Martín López ha dado a conocer este proyecto durante la jornada técnica 'Calidad y seguridad alimentaria en la elaboración del AOVE', celebrada en la Finca El Retamar de Orgaz y dirigida a profesionales del sector oleícola.

El encuentro ha servido para abordar los principales desafíos de la industria y compartir soluciones destinadas a garantizar la calidad y seguridad alimentaria del aceite de oliva virgen extra.

El director general de Eurocaja Rural ha explicado que la inversión realizada permitirá continuar estudiando la evolución y trazabilidad de distintos productos, con especial atención al aceite de oliva.

El laboratorio profundizará en aspectos relacionados con su origen y composición y contará con nuevas tecnologías para aportar información sobre aquellos factores que puedan incidir en la calidad de los productos analizados.

"Este Laboratorio renovado estará a disposición de las cooperativas y almazaras, cubriendo sus peticiones, demandas o requerimientos", ha asegurado Martín López. Según ha explicado, la entidad pretende incorporar "la tecnología y el análisis como nuevas vías para prestar apoyo" y dar respuesta a las necesidades del sector primario.

Mejorar la calidad del AOVE

La jornada técnica ha contado también con las intervenciones del presidente de la Fundación Eurocaja Rural, Javier López Martín, y del presidente del Consejo Regulador de la DOP Montes de Toledo, Gregorio Gómez López.

Durante su intervención, López Martín ha puesto el foco en la formación especializada, la innovación y la cualificación profesional como elementos fundamentales para garantizar el futuro y la competitividad del sector oleícola.

En este sentido, ha defendido la necesidad de impulsar el conocimiento y la innovación para mejorar la calidad del aceite de oliva virgen extra, favorecer el relevo generacional y generar oportunidades profesionales en el medio rural.

Por su parte, Gregorio Gómez ha destacado la importancia de promover buenas prácticas durante la producción y elaboración del aceite para minimizar los problemas relacionados con posibles contaminantes.

El presidente del Consejo Regulador también ha puesto en valor el proyecto formativo 'Aula Virgen Extra', impulsado desde 2023 por la Fundación Eurocaja Rural y la DOP Montes de Toledo.

Su objetivo es proporcionar a agricultores, productores y responsables de almazaras herramientas y conocimientos para mejorar sus procesos de trabajo y afrontar con mayores garantías los retos relacionados con la seguridad alimentaria.

La jornada ha reunido a especialistas del ámbito de la investigación, asociaciones sectoriales y empresas vinculadas al sector oleícola para analizar cuestiones relacionadas con la mejora de los procesos productivos y el refuerzo de la seguridad alimentaria tanto en las almazaras como en las empresas envasadoras.

La iniciativa forma parte del programa 'Aula Virgen Extra', una colaboración entre la Fundación Eurocaja Rural y la DOP Montes de Toledo que busca avanzar en la profesionalización del sector mediante formación técnica especializada.