La DOP Montes de Toledo y Fundación Eurocaja Rural reúnen a expertos para abordar la calidad del AOVE

La Denominación de Origen Protegida (DOP) Montes de Toledo y la Fundación Eurocaja Rural han celebrado este jueves, 15 de octubre, en la Finca El Retamar (Orgaz, Toledo), la jornada técnica Calidad y seguridad alimentaria en la elaboración del AOVE. Se trata de un encuentro dirigido a profesionales del sector oleícola para compartir conocimientos, analizar los principales desafíos de la industria y conocer soluciones orientadas a garantizar la calidad, la inocuidad y la excelencia del aceite de oliva virgen extra.

La jornada, enmarcada en el programa formativo Aula Virgen Extra, ha reunido a especialistas del ámbito de la investigación, asociaciones sectoriales y empresas de referencia, que abordaron cuestiones fundamentales para la mejora de los procesos productivos y el refuerzo de la seguridad alimentaria en las almazaras y empresas envasadoras.



El acto de inauguración ha contado con las intervenciones de Gregorio Gómez, presidente del Consejo Regulador de la DOP Montes de Toledo, y Javier López, presidente de la Fundación Eurocaja Rural, quienes han destacado la importancia de la formación especializada y la mejora de las prácticas en las almazaras para reforzar la calidad y la seguridad alimentaria del AOVE.

Jornada técnica Calidad y seguridad alimentaria en la elaboración del AOVE. DOP Montes de Toledo y Fundación Eurocaja Rural

Gregorio Gómez ha destacado la importancia de impulsar las buenas prácticas en la producción y elaboración del aceite de oliva para minimizar los problemas relacionados con los contaminantes conocidos como MOSH-MOAH.

Además, ha señalado que el proyecto formativo Aula Virgen Extra, impulsado desde 2023 junto a la Fundación Eurocaja Rural, "busca ofrecer a agricultores, productores y responsables de almazaras las herramientas y los conocimientos necesarios para mejorar los procesos de trabajo y afrontar este reto con mayores garantías, para reforzar así la calidad del aceite de oliva de Castilla-La Mancha".



Por su parte, Javier López ha reafirmado el compromiso de la Fundación Eurocaja Rural con la formación especializada "como herramienta para garantizar el futuro del sector oleícola". En este sentido, ha subrayado la importancia de "impulsar el conocimiento, la innovación y la cualificación profesional para mejorar la calidad y la competitividad del aceite de oliva virgen extra, así como para favorecer el relevo generacional y generar oportunidades de desarrollo profesional en el medio rural".

El programa técnico ha comenzado con la ponencia de Fernando Martínez Román, doctor en Ciencias Biológicas y especialista en I+D+i del Instituto de la Grasa del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), quien analizó los puntos críticos en la elaboración del aceite de oliva virgen. Su experiencia investigadora y su labor en la Almazara Experimental y en el panel sensorial de aceites del instituto aportaron una perspectiva especializada sobre los factores que influyen en la calidad del producto.

Uno de los ejes centrales del encuentro ha sido la prevención de contaminaciones por hidrocarburos de aceites minerales, conocidos como MOSH-MOAH, una cuestión de especial interés para la industria alimentaria. Sobre este asunto, Antonio Carazo Lanagrán, Product Marketing Manager para España y Portugal de Pieralisi y codirector de la Cátedra Pieralisi-UJA, abordó el alcance de estos compuestos en los equipos de extracción.

A continuación, Francisco Alcántara Muñoz, gestor de proyectos de la Asociación Española de Municipios del Olivo (AEMO) y consultor técnico del sector oleícola, expuso las amenazas actuales relacionadas con los MOSH-MOAH y los retos que plantean para el conjunto del sector.

La prevención de estas contaminaciones ha centrado también la ponencia de José Esteve López, Market Manager de Alimentación en Klüber Lubrication Ibérica, quien explicó el papel de los lubricantes alimentarios como herramienta preventiva dentro de los procesos industriales.

El programa ha concluido con la intervención de Francisco Plaza Rodríguez, responsable del Servicio de Aceite de Oliva de GEA Westfalia Separator Ibérica y director del servicio del Centro Internacional de Excelencia para el Aceite de Oliva de GEA en Úbeda, quien abordó las posibilidades de adaptación de las almazaras para mejorar su eficiencia.

Aula Virgen Extra, compromiso con la profesionalización del sector

Esta jornada forma parte de Aula Virgen Extra, una iniciativa conjunta de la Fundación Eurocaja Rural y la DOP Montes de Toledo que tiene como objetivo impulsar la profesionalización del sector oleícola mediante una formación técnica especializada y de calidad.

Además de jornadas como la celebrada en Orgaz, el programa contempla actividades formativas en ámbitos como el análisis sensorial, la capacitación de técnicos de almazara y las sesiones de cata, contribuyendo a la actualización de conocimientos y al intercambio de experiencias entre los profesionales.

Con esta iniciativa, ambas entidades refuerzan su compromiso con la formación, la innovación y la mejora continua de un sector estratégico, promoviendo herramientas y conocimientos que permitan afrontar los retos de la producción y seguir avanzando en la calidad y la excelencia del aceite de oliva virgen extra.

La jornada contó también con una modalidad online que permite acceder posteriormente a las ponencias grabadas, facilitando que los profesionales que no pudieron asistir presencialmente puedan aprovechar los contenidos técnicos del encuentro.