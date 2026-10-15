Presentación de la campaña solidaria 'Nos lo Tomamos a Pecho' en el supermercado La Despensa del barrio toledano de La Legua. La Despensa Supermercados

La Despensa Supermercados se alía con la AECC para recaudar fondos contra el cáncer de mama al hacer la compra

La lucha contra el cáncer de mama también se libra en la caja del súper. La Despensa Supermercados y la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) se han unido en la campaña solidaria 'Nos lo Tomamos a Pecho', que permitirá a los clientes de la cadena realizar donaciones para financiar la investigación de esta enfermedad y mantener los servicios gratuitos de apoyo y acompañamiento a pacientes y familiares.

La iniciativa estará activa entre el 14 y el 25 de octubre en las 126 tiendas propias que La Despensa Supermercados tiene repartidas entre Castilla-La Mancha, Castilla y León y la Comunidad de Madrid. Los clientes podrán colaborar al pagar su compra, añadiendo a su ticket una aportación de entre uno y 99 euros.

El importe donado aparecerá desglosado en el justificante como un cobro realizado por cuenta de la AECC, de modo que los participantes podrán acreditar su contribución.

La alianza se presentó este miércoles en Toledo, en un acto celebrado en el supermercado que la compañía tiene en la urbanización La Legua.

Por parte de La Despensa Supermercados asistieron Luis Aznal, director de Comunicación y Responsabilidad Social Corporativa, y Juan Jesús López, jefe de Ventas. La representación de la AECC en la provincia corrió a cargo de su presidente, Fernando Jou, y su gerente, Raúl Cabello.

Responsabilidad social corporativa

Con este acuerdo, la cadena castellanomanchega amplía sus acciones de responsabilidad social corporativa y refuerza su colaboración con la asociación para contribuir tanto al avance científico como a la atención de quienes conviven con la enfermedad, ha informado La Despensa Supermercados mediante una nota de prensa.

Según los datos difundidos por ambas entidades, uno de cada dos hombres y una de cada tres mujeres tendrá cáncer a lo largo de su vida. Además, estiman que en 2030 se producirán 21,6 millones de nuevos casos en el mundo, de los que más de 330.000 corresponderán a España.

Los fondos recaudados se destinarán a sostener los servicios gratuitos de información, apoyo y acompañamiento que la AECC ofrece a pacientes y familiares, así como a impulsar la investigación contra el cáncer de mama.