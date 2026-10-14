Crecer, salir, fichar y usar la IA: la receta de la APD para mejorar la competitividad empresarial de Castilla-La Mancha

El tejido productivo de Castilla-La Mancha se encuentra sumido en una realidad que condiciona su competitividad: el enanismo empresarial. Para revertir esta vulnerabilidad y escalar posiciones en un tablero globalizado, la receta pasa por ganar músculo, cruzar fronteras, captar talento y exprimir la Inteligencia Artificial (IA).

Así se ha constatado este miércoles en Toledo durante el Foro de Competitividad organizado por la Asociación para el Progreso de la Dirección (APD), celebrado en los salones del hotel Eurostars Palacio Buenavista.

El presidente de APD en Castilla-La Mancha y CEO de Haricaman, Nicolás Rodríguez Cuéllar, ha ido directo al corazón del problema: "Lo más importante es que a las empresas les falta tamaño", ha dicho a los periodistas antes de arrancar la jornada. Sin volumen, la capacidad para invertir, incorporar tecnología o soportar los shocks internacionales se diluye.

Patricia Franco, consejera de Economía, Empresas y Empleo del Gobierno de Castilla-La Mancha. Ángela Pulido Díaz

La consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, ha participado en el evento y ha reconocido que, de las aproximadamente 125.000 empresas registradas en Castilla-La Mancha, "tan solo 813 tienen más de 50 personas trabajadoras". De hecho, más de la mitad ni siquiera cuenta con empleados asalariados.

Para ayudar a corregir esta atomización, ha recordado que el Gobierno regional ha movilizado 15 millones de euros a través del Plan Adelante, nueve millones en el Bono Crecimiento Pyme y seis orientados a nuevas pymes industriales.

Pero ganar tamaño es solo la casilla de salida, según el diagnóstico de la APD. El segundo reto es la conquista de los mercados exteriores. Para Rodríguez Cuéllar, el mandato para el directivo castellanomanchego es inexcusable: "Acompañar en la internacionalización, ser valientes y salir".

Captar talento

Un salto al exterior que requiere capital humano cualificado, el tercer gran cuello de botella para la expansión de las empresas de Castilla-La Mancha. En este sentido, el líder territorial de APD ha reclamado "acercar más la universidad a las empresas" para alinear la oferta académica con la demanda real del mercado laboral.

El cuarto eje del foro ha estado marcado por el mayor disruptor económico del siglo XXI: la tecnología. Lejos de ser un debate sobre el futuro, la integración tecnológica es ya una cuestión de supervivencia empresarial basada en la necesaria "aplicación de la IA en crear productos de valor añadido".

"Hoy la empresa que no esté pensando en IA, en qué forma aplica su IA, para mí es una empresa muerta", ha reconocido Rodríguez Cuéllar, que ha añadido frente a los discursos apocalípticos: "Yo soy de la teoría de que la IA creará empleo, como lo creó la revolución industrial y la revolución informática".

Reivindicaciones

El presidente de la APD en Castilla-La Mancha, además, ha aprovechado el foro para lanzar un toque de atención sobre los déficits estructurales que penalizan las inversiones en la región. "Hay carreteras que no están acabadas, no tenemos electricidad, no tenemos agua suficiente", ha advertido.

Rodríguez Cuéllar ha reclamado a las administraciones públicas "más certidumbre, más velocidad, más colaboración", un guante que ha recogido la consejera Patricia Franco en la clausura institucional, reivindicando la cooperación: "Está demostrado que cuando la parte pública y la parte privada colaboramos y vamos juntos de la mano, somos más fuertes y salimos reforzados".

El Foro de Competitividad, enmarcado en los actos del 70 aniversario de la fundación de APD por Antonio Garrigues, deja sobre "una agenda de trabajo" porque, como ha sentenciado Rodríguez Cuéllar sobre el desafío de la competitividad, "no es una la solución, es compleja y es de mucho trabajo".