Globalcaja sortea dos tarjetas regalo de 300 euros para comprar ropa en Albacete: así puedes participar

Hay 600 euros en juego para renovar el armario en Albacete. Globalcaja sorteará este viernes dos tarjetas regalo de 300 euros entre los asistentes al desfile 'Zona de Moda', que se celebrará a partir de las 19:00 horas en la Plaza del Altozano. Los premios podrán gastarse en los establecimientos de moda participantes en la iniciativa.

La entidad financiera colabora un año más con este evento, que llevará las propuestas de los comercios albaceteños a la calle para mostrar las tendencias y colecciones de los establecimientos locales. Globalcaja ha respaldado 'Zona de Moda' desde sus primeras ediciones.

Para optar a una de las dos tarjetas regalo, los asistentes tendrán que escanear durante el desfile un código QR que dará acceso a un formulario de participación. Una vez completado, recibirán una participación para el sorteo.

Además, habrá participaciones adicionales en función de la relación del asistente con Globalcaja. Los clientes de la entidad tendrán dos participaciones, mientras que aquellos que, además, utilicen Bizum a través de Ruralvía dispondrán de tres.

El comercio local, protagonista

Los dos ganadores recibirán una tarjeta regalo de 300 euros cada uno, que deberá destinarse a compras de moda en los establecimientos amigos de Globalcaja que participan en la iniciativa.

Más allá del sorteo, la colaboración pretende contribuir a la promoción del comercio de proximidad y a generar actividad económica en los establecimientos participantes.

El formato de 'Zona de Moda' busca precisamente sacar la moda de las tiendas y acercarla a los ciudadanos mediante un desfile en uno de los espacios céntricos de Albacete.

Globalcaja también mantiene su colaboración con FEDA y FECOM para impulsar distintas iniciativas relacionadas con el comercio y el tejido empresarial de la provincia.

La entidad ha señalado que su respaldo a este tipo de propuestas se enmarca en su apuesta por el comercio local y por iniciativas que contribuyan a dinamizar las calles y favorecer la actividad de los negocios de proximidad.

El desfile tendrá lugar este viernes 25 de septiembre a las 19:00 horas en la Plaza del Altozano, donde los comercios participantes presentarán sus propuestas de moda ante el público asistente.