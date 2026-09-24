Fundación la Caixa recauda 175.900 euros para el Banco de Alimentos en Castilla-La Mancha

La campaña 'Ningún hogar sin alimento', impulsada por Fundación la Caixa, ha recaudado 175.900 euros en Castilla-La Mancha. Este ha sido el impacto regional de una iniciativa que a nivel nacional ha alcanzado una recaudación de más de 2,1 millones de euros, el equivalente a alrededor de 1.500 toneladas de alimentos básicos que serán distribuidas en toda España a través de los 53 Bancos de Alimentos asociados a la Federación Española de Bancos de Alimentos (FESBAL) y de sus cerca de 6.000 entidades sociales colaboradoras.

La campaña, que arrancó el pasado 9 de junio con una aportación inicial de un millón de euros por parte de la Fundación la Caixa, ha vuelto a movilizar a ciudadanos, empresas e instituciones de toda España en apoyo a los Bancos de Alimentos asociados a la FESBAL.

Este año, se han realizado unos 2.600 donativos con una aportación media de 166€ y ha habido un incremento de más del 51% de los donativos en especie hechos por grandes empresas productoras, valorados en 715.835€ en total, subraya la fundación de la entidad bancaria.

La séptima edición de 'Ningún hogar sin alimentos' se ha desarrollado en un contexto marcado por las dificultades económicas que siguen afectando a numerosos hogares.

Según el informe 'El estado de la pobreza 2026', elaborado por la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado Español (EAPN-ES), alrededor de 10 millones de personas en España (el 19,5% de la población) se encontraban en riesgo de pobreza, es decir, con ingresos inferiores a 12.220€ anuales. Ante esta realidad, la campaña ha vuelto a poner de manifiesto la importancia de la colaboración entre entidades sociales, empresas y ciudadanía para hacer frente a una necesidad tan básica como la alimentación.

Alimentación digna

"Garantizar una alimentación digna es una necesidad básica y un compromiso que nos concierne a todos como sociedad. Los resultados de esta séptima edición de 'Ningún hogar sin alimentos' demuestran, una vez más, la fuerza de una comunidad que se moviliza y une esfuerzos para apoyar a quienes atraviesan una situación de vulnerabilidad. La solidaridad y la colaboración entre ciudadanía, empresas, instituciones y entidades sociales son fundamentales para construir comunidades más cohesionadas y, con ellas, sociedades más fuertes. Quiero hacer un agradecimiento especial a CaixaBank y a la Fundación la Caixa por su compromiso con los Bancos de Alimentos y por estos siete años de colaboración, que han permitido mantener y hacer crecer una iniciativa que ya se ha consolidado como un referente de solidaridad en nuestro país. Gracias a este compromiso sostenido y al apoyo de toda la sociedad, podemos seguir trabajando para que miles de familias tengan acceso a una alimentación digna", ha señalado Pedro Llorca, presidente de la Federación Española de Bancos de Alimentos (FESBAL).

Por su parte, el subdirector general de Social de la Fundación la Caixa, Marc Simón, ha destacado que "garantizar la cobertura de necesidades básicas es un requisito indispensable para que las personas puedan desarrollar sus proyectos de vida. La excelente acogida de esta nueva edición de la campaña, que permitirá que más de 5.000 familias tengan necesidades básicas como la alimentación cubierta, refleja el compromiso colectivo para combatir la pobreza alimentaria. Desde la Fundación la Caixa seguiremos trabajando para romper el círculo de la pobreza mediante programas que impulsan la transformación, además de apostar por iniciativas como la campaña 'Ningún Hogar sin alimentos' a la que destinamos un millón de euros, junto con toda la red de oficinas de CaixaBank que promueve e incentiva la recaudación y los Bancos de Alimentos, para ayudar a combatir esta situación con una de las campañas más solidarias de todo el país.

"En CaixaBank abrimos nuestros canales digitales y movilizamos toda nuestra red de oficinas, no solo como puntos desde los que realizar donaciones de la forma más fácil, sino también como espacios para hacer visible una realidad que afecta a muchas familias. Esta colaboración junto a la Fundación la Caixa y Fesbal se une al compromiso de nuestros clientes, empresas y empleados, que también participan a través de Voluntariado CaixaBank y nos ayuda a multiplicar el mensaje y a sumar apoyos frente a la pobreza alimentaria", ha subrayado el director de Acción Social de CaixaBank, Josep Parareda.

Desde su creación en 2020, la campaña 'Ningún hogar sin alimentos' se ha consolidado como una de las iniciativas solidarias de referencia en España. Con los resultados obtenidos en esta séptima edición, la recaudación acumulada desde su puesta en marcha alcanza más de 15,2 millones de euros, equivalentes a más de 13.900 toneladas de alimentos básicos destinadas a apoyar a personas en situación de vulnerabilidad.