I Foro de Sostenibilidad 'El nuevo liderazgo empresarial' de la Cámara de Comercio de Ciudad Real. JCCM

La Cámara de Comercio de Ciudad Real creará una Oficina de Sostenibilidad para impulsar la competitividad empresarial

La Cámara de Comercio de Ciudad Real creará de cara a 2028 una Oficina de Sostenibilidad para acompañar y asesorar a las empresas de la provincia ante un ámbito que la institución considera ya "determinante para su competitividad y para afrontar los cambios en los modelos de negocio".

Así lo ha anunciado este jueves el presidente de la Cámara, José Luis Ruiz, durante la apertura del I Foro de Sostenibilidad, una cita que ha reunido al meteorólogo Mario Picazo; al exlíder de Ciudadanos, ahora consultor, docente y asesor de liderazgo, Albert Rivera; y a la consejera de Economía, Empresas y Empleo del Gobierno de Castilla-La Mancha, Patricia Franco.

Bajo el lema 'El nuevo liderazgo empresarial', el foro ha abordado la idea de que la sostenibilidad ha dejado de ser una cuestión limitada a las emisiones o al cambio climático para convertirse en un factor que "influye directamente en la competitividad, la gestión de los recursos, la relación con los consumidores y el futuro de las propias compañías".

Rivera pide que "no sea una multa"

Por su parte, Albert Rivera ha abordado la sostenibilidad desde el punto de vista del liderazgo empresarial y ha reclamado que deje de contemplarse como una obligación normativa.

"No debe plantearse únicamente desde la obligación, las sanciones o la burocracia, sino como un compromiso asumido por las propias empresas y vinculado a una nueva forma de ejercer el liderazgo y de relacionarse con la sociedad", ha afirmado.

Y ha planteado que las compañías no solo tengan presentes sus propios intereses, sino también las demandas de la sociedad, vinculando el reto con el futuro de la España rural.

"Tenemos que entender que nuestros clientes quieren que seamos sostenibles y el cliente siempre tiene razón", ha explicado.

"Un clima más extremo"

Por su parte, el meteorólogo y divulgador Mario Picazo ha puesto el foco en la necesidad de adaptar la actividad económica a un entorno cada vez más vulnerable y condicionado por los efectos del cambio climático.

Picazo ha puesto el foco en la influencia en el territorio y en sectores muy ligados al medio natural, como el vitivinícola.

"Es necesario adaptarse a un escenario climático cada vez más extremo. Este contexto no tiene por qué implicar necesariamente un deterioro del territorio si se aprovechan mejor los recursos disponibles y se apuesta por una gestión más eficiente", ha indicado.

"No dar pasos atrás"

Por último, la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, ha felicitado a la Cámara por incorporar este nuevo ámbito a su trabajo con el tejido empresarial.

Y ha considerado que la futura Oficina de Sostenibilidad completará servicios ya consolidados de apoyo a las compañías.

"La sostenibilidad está presente en la estrategia económica del Gobierno regional y las empresas que incorporen estos criterios estarán en mejores condiciones para competir, exportar y atraer inversión extranjera", ha asegurado.

Asimismo, ha defendido que, aunque existan países que cuestionen o revisen determinadas políticas vinculadas a la sostenibilidad, "Castilla-La Mancha y España no deben apartarse de esa hoja de ruta ni dar pasos atrás en los compromisos asumidos".

Por último, ha reclamado una mayor claridad a las instituciones comunitarias, en un momento en el que Europa está revisando ritmos y exigencias vinculadas a la descarbonización ante la falta de determinadas materias primas y un contexto geopolítico cada vez más convulso.