La Asociación de la Empresa Familiar celebra en Tomelloso una nueva edición de su escuela de sucesores

La Asociación de la Empresa Familiar de Castilla-La Mancha (AEFCLM) arranca septiembre con una jornada formativa en el marco de la escuela de sucesores que pone el foco en el área de ventas, dirección y relevo generacional.

La jornada ha comenzado a primera hora en las instalaciones de Grupo CV, en Tomelloso. Una visita explicativa, que ha contado con la bienvenida del presidente del grupo, César Plaza, y que ha permitido a los asistentes conocer de primera mano 25 años de experiencia como referente en el desarrollo de soluciones integrales de seguridad electrónica, protección contra incendios, electricidad industrial y formación técnica especial.

Con una marcada vocación de expansión nacional e internacional y sedes estratégicas en diversos puntos del país y del exterior, el grupo combina la agilidad tecnológica de sus distintas líneas de negocio con los valores de arraigo, esfuerzo e innovación propios de la empresa familiar.

Durante esta tercera sesión de la Escuela de Sucesores, organizada por la Asociación de la Empresa Familiar de Castilla-La Mancha, Juan Ignacio Pérez Martín-Sequeros —profesor de Estrategia, Ventas, Marketing y Habilidades Directivas en ESIC Business School— abordó las claves estratégicas para afrontar los retos del relevo generacional en las organizaciones familiares.

A través de una ponencia enfocada en la alineación estratégica, el liderazgo adaptativo y la innovación en modelos de negocio, Pérez Martín-Sequeros destacó la importancia de equipar a la nueva generación de líderes con competencias clave en gestión comercial, visión de mercado y habilidades directivas para asegurar la competitividad, continuidad y sostenibilidad a largo plazo de las empresas familiares de la región.

Su intervención, marcada por un carácter práctico y participativo, ha resultado muy motivacional para todos los asistentes, que han valorado muy positivamente, un punto de vista basado en una estrategia enfocada a resultados y que apuesta en todo momento por el factor humano.

La jornada ha concluido con la ponencia «Nociones básicas de planificación sucesoria», impartida por Silvia Varela y Jorge Arbex, de Cuatrecasas. A través de ejemplos prácticos vinculados a la empresa familiar, han abordado cuestiones como el papel del testamento, las legítimas, el reparto de la herencia y el impacto de las donaciones en vida, así como distintas herramientas jurídicas para proteger el patrimonio y facilitar la continuidad del negocio.

Los ponentes han destacado la importancia de anticipar la sucesión y contar con un asesoramiento adaptado a las circunstancias de cada familia, prestando especial atención a la protección del cónyuge, los menores y las personas con discapacidad.

Asimismo, han explicado cómo instrumentos como los poderes preventivos y la designación de administradores especiales pueden contribuir a evitar conflictos y bloqueos en la gestión empresarial.