Nueva fuga de amoníaco en la fábrica de Helados Casty de Talavera de la Reina: CCOO denuncia falta de seguridad

Trabajadores de la fábrica de Casty en Talavera de la Reina (Toledo) evacuados. CCOO

Este jueves 3 de septiembre se ha producido una nueva fuga de amoníaco en las instalaciones de Helados Casty en Talavera de la Reina (Toledo), según denuncia el sindicato Comisiones Obreras (CCOO).

La delegada de CCOO en Casty, Alejandra Rodríguez, ha asegurado que los más de 500 empleados han quedado expuestos a la inhalación de este gas durante más de dos horas hasta que, finalmente, han sido evacuados y han podido salir a la calle.

Rodríguez ha recordado que hace unos meses sacaron a la luz un accidente similar que terminó con una trabajadora ingresada en la UVI.

"La empresa se está saltando todos los protocolos de seguridad. Parece que hasta que no tengamos una desgracia desde la dirección no se van a tomar medidas. Esta situación no puede repetirse", ha lamentado.

Por todo ello el sindicato ha anunciado que acudirá a la Inspección de Trabajo para que realice las comprobaciones pertinentes encaminadas a esclarecer si se ha cometido infracción y no descarta acudir a la vía judicial para exigir que se depuren responsabilidades.

"No existen protocolos ante casos como éste ni formación sobre cómo actuar", ha criticado Rodríguez poniendo el foco en los técnicos movilizados a solucionar fugas, quienes "también sufren la falta de medidas preventivas", ha concluido.