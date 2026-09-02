Globalcaja hace de su estand un escenario abierto durante los diez días de la Feria de Albacete

Globalcaja volverá a vivir la Feria de Albacete desde uno de sus lugares más emblemáticos, su estand en pleno Recinto Ferial, que durante diez días se convertirá en escenario para la música, el humor, la cultura popular y el talento ligado a la ciudad.

La entidad ha diseñado para esta edición una programación amplia y diversa, con propuestas desde la mañana hasta la noche y concebida para que públicos de todas las edades encuentren su propio momento para disfrutar de la Feria.

Espectáculos infantiles, actuaciones de asociaciones y colectivos de los barrios de la ciudad, programas de radio en directo, conciertos y nuevos formatos de encuentro conforman una agenda que refuerza la vocación del estand como espacio abierto a la sociedad albaceteña.

"La Feria forma parte de la identidad de Albacete y también de la manera en la que en Globalcaja entendemos nuestro compromiso con la ciudad. Queremos estar donde están las personas y hacerlo participando de verdad: abriendo nuestro espacio a la cultura, al talento y a quienes hacen de Albacete una ciudad dinámica durante todo el año", ha destacado el director general de Globalcaja, Pedro Palacios.

Para Palacios, la presencia de la entidad en el Recinto Ferial trasciende la propia programación. "La Feria es encuentro y celebración, pero también genera actividad económica, empleo y oportunidades para muchos sectores. Nuestra implicación responde precisamente a nuestro compromiso y a nuestra forma de hacer banca: estar cerca, sumar y contribuir de forma directa al desarrollo social y económico de nuestro entorno".

Una programación con acento albaceteño

El vínculo con la ciudad será uno de los hilos conductores de la programación. Las tardes reservarán un lugar destacado a ‘Nuestros Barrios’, una propuesta que llevará al escenario de Globalcaja el trabajo de asociaciones, agrupaciones y colectivos vinculados a distintos puntos de Albacete.

Ballet, folklore, flamenco, sevillanas, coros, danza y otras expresiones de la cultura popular mostrarán la diversidad de un tejido asociativo que contribuye durante todo el año a mantener vivas las tradiciones y a generar comunidad. Participarán colectivos relacionados, entre otros, con los barrios de Franciscanos, Fátima, Centro, Vereda, Hermanos Falcó, San Pablo, Cañicas-Imaginalia y Medicina, además de entidades como Asprona.

A este protagonismo local se incorpora en esta edición una nueva propuesta: ‘Albaceteños con acento’, un ciclo de encuentros promovido junto a la Asociación Cultural de Albacete en Madrid para conversar con albaceteños destacados que desarrollan su trayectoria profesional fuera de la provincia y que mantienen vivo su vínculo con su tierra.

"Queremos que nuestro estand sea también una ventana a todo lo bueno que nace aquí. Al talento que permanece en Albacete y al de quienes han llevado el nombre de la ciudad fuera, pero siguen sintiéndola como propia. Esa capacidad de generar orgullo de pertenencia es uno de los grandes valores de nuestra Feria", ha señalado Palacios.

Las noches, al ritmo de la música y el humor

La música en directo volverá a marcar las noches del estand de Globalcaja con una programación de estilos muy diferentes, a las 23.00 horas.

Buenas Migas abrirá las actuaciones el martes 8; el miércoles 9 será el turno de Mayéutica, con un homenaje a Robe Iniesta; y el jueves 10 llegará La Auténtica Banda Sabinera. El viernes 11 actuará Efectiviwonders y el sábado 12, The Gafapasta, una formación ya estrechamente vinculada a las noches de Feria, que propondrá un recorrido por grandes canciones de los años 80 en español.

Los días 13 y 14 de septiembre, el humor ocupará el escenario con la tercera edición de La Feria Comedy, iniciativa impulsada por Globalcaja, junto al humorista albaceteño Jesús Arenas, que continúa creciendo como uno de los formatos propios de la programación ferial de la entidad.

La recta final llegará de la mano del talento femenino con Koko Blues, el martes 15; una noche compartida por Carletti Porta, Curro Violero y Rafa Pons, el miércoles 16; y Swinging Cats Club Band, el jueves 17, en una última velada que incorporará una sesión de Lindy hop. Esta última, a las 21.00h.

La Feria vista con ojos de niño

Las mañanas estarán especialmente pensadas para el público familiar. La programación incluirá propuestas de La Chica Charcos, Títeres a la Sombrita y Bingo Boom Kids!, de Francis Zafrilla, en una apuesta por ofrecer a los más pequeños una alternativa cultural y de ocio dentro del propio Recinto Ferial.

La agenda se completará con la participación de la Fundación Esteban Berlanga, programas y encuentros de distintas emisoras de radio realizados desde el estand y otras actividades institucionales y corporativas.

Con esta combinación de formatos, Globalcaja busca que su espacio sea un reflejo de su compromiso con Albacete y de la propia Feria: plural, intergeneracional y capaz de reunir en un mismo lugar tradición y nuevas propuestas.

"No entendemos la cultura únicamente como algo que se patrocina, sino como algo muy nuestro, de lo que queremos formar parte y que queremos hacer accesible. Por eso nuestra programación está pensada para públicos muy distintos y todas las actuaciones son gratuitas. Si conseguimos que una familia, un grupo de amigos o alguien que visita Albacete estos días disfrute la experiencia y viva aquí un momento bonito que recuerde de esta Feria, estaremos cumpliendo nuestro objetivo", ha concluido el director general.

Todas las actuaciones organizadas por Globalcaja tendrán acceso gratuito mediante invitación y hasta completar aforo. Las invitaciones estarán disponibles a través de Globalentradas.com, a partir del próximo viernes, día 4, a las 10.00h.

Servicios financieros sin salir del Recinto Ferial

Globalcaja acerca también sus servicios financieros al corazón de la Feria, no solo dando soporte a los establecimientos de hostelería y comercio que se instalan durante estos 10 días en el Recinto Ferial, sino también con la instalación de cajeros automáticos en su estand donde se podrán realizar las habituales operaciones de retirar o ingresar dinero en efectivo, consultar cuentas o utilizar el servicio DIMO, que permite disponer de efectivo utilizando el teléfono móvil.

Además, el estand de Globalcaja dispone de puntos de recarga para teléfonos móviles, conexión wifi y una zona de descanso, servicios pensados para ofrecer mayor comodidad a todas las personas que visiten el stand de Globalcaja.