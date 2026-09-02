La cooperativa Virgen de las Viñas celebra su tradicional comida de vendimia reclamando "precios justos" para el campo

La cooperativa vinícola Virgen de las Viñas de Tomelloso (Ciudad Real), la mayor del mundo en su sector, ha celebrado este miércoles su tradicional comida para dar inicio a la campaña de vendimia 2026.

El presidente de la cooperativa, Rafael Torres, ha aprovechado la cita para reconocer que el sector agrícola atraviesa "tiempos difíciles". Por ello, ha valorado el respaldo que recibe de las diferentes administraciones, un apoyo que "proporciona fuerza al sector para continuar trabajando y afrontar sus dificultades".

Torres ha hecho un llamamiento a la "unidad", ya que "cualquier reivindicación que hacen los agricultores lo están haciendo para todo el mundo, porque sin el campo no podemos vivir".

Asimismo, sobre el desarrollo de la vendimia, Torres ha explicado que la campaña evoluciona favorablemente y que está entrando uva de "muy buena calidad".

No obstante, ha reconocido que en determinadas variedades la producción está siendo algo inferior a la registrada el pasado año.

Por último, ha situado los precios entre las principales preocupaciones de los productores y ha lamentado que no alcancen los niveles que el sector considera necesarios para garantizar una remuneración adecuada.

"Es necesario un precio justo para los productos agrícolas y, especialmente, para el trabajo que realizan los agricultores", ha sentenciado.

Ayudas de la Junta

A la cita también ha acudido el consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Julián Martínez Lizán, que ha anunciado que la Junta ya está preparando dos nuevas convocatorias de ayudas para el sector vitivinícola.

Se trata de la línea de Promoción del Vino en Terceros Países, que se publicará este mes de septiembre; y la nueva orden de ayudas VINATÏ, para inversiones en bodegas, cuya convocatoria se abrirá el 1 de noviembre.

Martínez Lizán ha asegurado que el objetivo del Gobierno regional no solo es seguir mejorando el rendimiento y competitividad de las empresas del sector vitivinícola, modernizando instalaciones y ampliando mercados, sino también "que se adapten a las demandas del consumidor actual".

Sobre Virgen de las Viñas, ha puesto en valor el trabajo que desarrolla, "un verdadero ejemplo y referente en la región y a nivel internacional".

Asimismo, ha anunciado que Virgen de las Viñas será el próximo mes de octubre escenario de una visita con motivo de la reunión de la Comisión NAT en Castilla-La Mancha, un encuentro que estará centrado en la "defensa del sector", la protección del origen de los productos vitivinícolas, el valor de las indicaciones geográficas y el papel del vino como motor de desarrollo económico y territorial.

"Virgen de las Viñas es motor de la provincia y también de Castilla-La Mancha. Con 3.000 socios y más de 20.000 hectáreas de viñedo y otras 2.400 hectáreas de olivar, esta cooperativa es la más grande del mundo, una dimensión que la sitúa mejor en los mercados. Ser más grande la hace más fuerte y también más competitiva", ha asegurado.

Precios justos

Por su parte, el presidente de la Diputación de Ciudad Real, Miguel Ángel Valverde, ha reparado en la importancia de lograr precios justos para los agricultores y los viticultores de la provincia.

Además, ha situado el agua como "el problema fundamental" que es necesario afrontar para garantizar el presente y el futuro del sector del campo.

Valverde ha puesto de manifiesto la relevancia que tiene Tomelloso dentro del mapa vitivinícola provincial y regional. "Es el epicentro del sector vitivinícola de la provincia de Ciudad Real y uno de los grandes núcleos productores de Castilla-La Mancha", ha afirmado.

Al respecto, ha resaltado la dimensión alcanzada por Virgen de las Viñas y su proceso de crecimiento y alta concentración de socios.

Para terminar, ha valorado la incorporación de otras cooperativas y los procesos que se están desarrollando para continuar aumentando su dimensión, porque "disponer de estructuras empresariales más fuertes permite defender mejor los intereses de los viticultores, que son los propietarios de la cooperativa".