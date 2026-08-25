Meta garantiza que su centro de datos en Talavera de la Reina no causará "molestias acústicas o visuales" a los vecinos

El futuro centro de datos de Meta en Talavera de la Reina se diseñará para no causar molestias acústicas ni visuales a los vecinos, según ha asegurado este lunes el delegado de la Junta en Talavera y su Comarca, David Gómez, tras culminarse el proceso de reparcelación urbanística que permite avanzar hacia la solicitud de las licencias de obra.

Gómez ha destacado que el Data Center Campus estará situado a unos 400 metros del núcleo urbano y contará con paneles de aislamiento de alta densidad para minimizar el impacto acústico de las instalaciones. A ello se sumará un diseño específico de la iluminación exterior para evitar afecciones sobre el entorno.

En concreto, el proyecto contempla luminarias con tecnología de "cero contaminación lumínica", orientadas hacia el suelo, con el objetivo de proteger tanto los cielos nocturnos como los corredores ecológicos de la zona.

El delegado de la Junta ha defendido así que la llegada de Meta a Talavera será compatible con la calidad de vida de los vecinos de Gamonal y de toda la comarca.

"Estamos ante un proyecto modélico que conjuga la mayor inversión tecnológica de nuestra historia con el respeto absoluto al medio ambiente, a la calidad de vida y al bienestar cotidiano de los talaveranos y de los vecinos del Gamonal", ha señalado.

Un campus rodeado de zonas verdes

Más allá de las propias instalaciones tecnológicas, el proyecto se plantea, según Gómez, como "un campus dentro de un parque". El Plan de Singular Interés (PSI) contempla la recuperación de los corredores ecológicos de los arroyos Zarzueleja y Cervines.

Esta actuación permitirá crear un gran parque fluvial público de entre 50 y 60 hectáreas, concebido como un espacio para el disfrute de los vecinos de Gamonal y del conjunto de la comarca.

El proyecto incluye además la urbanización de los accesos a Gamonal y la reserva de suelo necesaria para una futura ampliación de su cementerio municipal. Para el delegado, estas actuaciones permitirán que el desarrollo tecnológico vaya acompañado de la recuperación y conservación de los espacios naturales del entorno.

Consumo de agua

Otro de los aspectos que la Junta ha querido poner de relieve es el consumo de agua del futuro centro de datos. Según ha explicado Gómez, la instalación tendrá un consumo directo estimado de 0,2 hectómetros cúbicos al año, gracias al empleo de sistemas de refrigeración mediante aire seco.

El delegado ha señalado que esta cantidad sería inferior al consumo de otras industrias que ya funcionan en el polígono de Torrehierro y en la comarca.

Asimismo, ha querido diferenciar esta cifra de los 0,5 hectómetros cúbicos que se habían manejado en relación con el proyecto.

Según ha aclarado, esos 0,5 hectómetros cúbicos corresponden a una reserva máxima de seguridad municipal para futuros equipamientos públicos de Talavera, y no al consumo real previsto del centro de datos.

Solicitud de las licencias de obra

La autorización definitiva de la reparcelación urbanística por parte del Ejecutivo regional supone la culminación de uno de los principales trámites administrativos previos al inicio de la construcción.

A partir de ahora, el procedimiento pasa al Ayuntamiento de Talavera, que será el encargado de conceder las licencias de obra y supervisar los proyectos constructivos que presente Meta. Gómez ha pedido que esta nueva fase se tramite "con la máxima agilidad", al considerar que el proyecto supone una oportunidad estratégica para la ciudad y la comarca.

El Data Center Campus ocupará un ámbito global de 191 hectáreas y contempla una inversión estimada de alrededor de 750 millones de euros, aunque esta cantidad podría superar los 1.000 millones en función del desarrollo definitivo de las instalaciones.

En cuanto al empleo, la Junta calcula que el centro generará 250 puestos de trabajo directos, estables y de alta cualificación durante su fase operativa. Sumando los empleos vinculados a la cadena de suministro y al consumo inducido, la estimación asciende a 780 empleos anuales en Castilla-La Mancha.

Durante la construcción, además, se prevé la presencia de cientos de trabajadores de media en el emplazamiento a lo largo del desarrollo de las distintas fases.

Para el delegado, la culminación de la reparcelación confirma la apuesta de Meta por Talavera y sitúa a la ciudad "de forma irreversible" como un nodo estratégico de la economía digital en el sur de Europa.