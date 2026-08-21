Meta ya tiene el suelo ordenado para levantar su campus de datos en Talavera de la Reina: nuevo avance hacia las obras

Recreación de cómo será el Centro de Datos de Meta en Talavera de la Reina. Meta

El campus de centros de datos de Meta en Talavera de la Reina acaba de superar uno de sus últimos grandes trámites urbanísticos, lo que permitirá a la multinacional encarar la fase constructiva.

La Consejería de Fomento ha aprobado de forma definitiva el proyecto de reparcelación del Proyecto de Singular Interés (PSI) que permitirá desarrollar la infraestructura tecnológica de la multinacional en el polígono de Torrehierro.

La resolución, publicada este viernes en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, cierra la fase de reparcelación y deja el suelo ordenado para que el proyecto pueda avanzar hacia la tramitación de los proyectos constructivos y las autorizaciones necesarias antes del inicio de las obras.

La promotora del proyecto, Zarza Networks SL, sociedad propiedad de Meta, dispone ahora de un plazo de diez días para acreditar ante Fomento la constitución de una garantía de 1.089.554 euros.

Esta cantidad corresponde a la monetización del 49 % del aprovechamiento urbanístico, equivalente a 6.700 unidades de aprovechamiento.

Cambios de titularidad

La aprobación definitiva llega después de la tramitación de la reparcelación forzosa formulada por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en el marco del PSI.

Durante el procedimiento, el Ayuntamiento de Talavera de la Reina y la EATIM de Gamonal presentaron alegaciones. La Dirección General de Planificación Territorial y Urbanismo ha analizado de forma individualizada las propuestas y ha resuelto sobre cada una de ellas con los informes del Servicio de Planeamiento Supramunicipal.

Las modificaciones incorporadas al proyecto se concentran en la titularidad de determinados terrenos de Gamonal y en las operaciones de división y segregación necesarias para que la realidad registral coincida con la titularidad patrimonial acreditada durante el expediente.

Fomento deja claro que estos cambios no alteran la ordenación urbanística aprobada. Tampoco modifican las superficies destinadas a dotaciones públicas, los aprovechamientos urbanísticos ni el resto de las determinaciones fijadas en el PSI.

Es decir, el mapa del futuro campus queda definitivamente encajado sobre el papel sin cambiar las condiciones urbanísticas esenciales de la actuación.

191 hectáreas

El proyecto de Meta se extiende sobre unas 191 hectáreas en la segunda fase del polígono de Torrehierro, a unos 12 kilómetros del centro de Talavera. De ellas, alrededor de 102 hectáreas corresponden al núcleo principal destinado a los centros de datos.

La iniciativa fue declarada Proyecto de Singular Interés por la Junta en octubre de 2024 y se ha convertido en una de las grandes apuestas tecnológicas y empresariales de Castilla-La Mancha.

La inversión prevista se sitúa en el entorno de 750 millones de euros, según la estimación trasladada por el Gobierno regional en la tramitación del proyecto, aunque otras fases de la planificación han situado el volumen global de la operación cerca de los 1.000 millones.

El campus estará destinado al procesamiento y almacenamiento de datos y dará servicio a plataformas de Meta como Facebook, Instagram, WhatsApp y Messenger.

La previsión conocida contempla alrededor de 250 empleos directos cuando la infraestructura esté plenamente operativa y otros 300 puestos durante la fase de construcción, además del impacto indirecto sobre empresas y servicios vinculados a la actividad tecnológica.

Del suelo a las obras

La aprobación definitiva de la reparcelación supone un cambio de pantalla para el proyecto. Hasta ahora, buena parte de los esfuerzos se habían concentrado en ordenar jurídicamente los terrenos y concretar las parcelas resultantes, las cesiones y las dotaciones vinculadas al PSI.

Con este trámite completado, Meta puede avanzar en los proyectos constructivos, que deberán someterse posteriormente a la correspondiente tramitación y obtener las autorizaciones sectoriales y municipales necesarias.

El camino todavía requiere pasos antes de que las máquinas entren en Torrehierro, pero el suelo ya tiene definitivamente encajada su ordenación.

Quiero compartir una noticia de gran importancia para la región y para toda España.



Hoy Meta ha planteado la reparcelación definitiva, el último trámite que abre el camino para su instalación en Talavera de la Reina.



Este proyecto va a consolidar a la ciudad como el eje con… pic.twitter.com/jmgV0ewScy — Emiliano García-Page (@garciapage) July 30, 2026

El propio presidente regional, Emiliano García-Page, había anunciado a finales de julio que la reparcelación definitiva se tramitaría por la vía de urgencia y que su autorización llegaría en los siguientes días. El anuncio se materializó el 11 de agosto y ahora la resolución publicada en el DOCM formaliza definitivamente el expediente.