Hydnum Steel logra 150 millones de Cofides para levantar su planta de acería verde en Puertollano

Hydnum Steel ha obtenido un compromiso de inversión de 150 millones de euros del Fondo de Coinversión (FOCO), gestionado por COFIDES, para impulsar la construcción de su complejo industrial en Puertollano (Ciudad Real), donde levantará la primera planta de acero limpio de la Península Ibérica.

El proyecto, que movilizará más de 1.500 millones de euros y prevé generar más de 5.000 empleos, permitirá producir 2,7 millones de toneladas de acero al año con una reducción del 98 % de la huella de carbono respecto a los procesos siderúrgicos convencionales.

La operación supone un nuevo respaldo financiero e institucional para una iniciativa considerada estratégica para la reindustrialización de Castilla-La Mancha y el fortalecimiento de la autonomía industrial de España y Europa.

El plan de financiación contempla una inversión global superior a los 1.500 millones de euros, de los que alrededor de 600 millones corresponderán a capital y unos 1.000 millones a deuda.

Las obras arrancarán antes de que termine 2026

El proyecto está promovido por Russula junto a un grupo de socios industriales y financieros, y cuenta con el apoyo de COFIDES y del PERTE II de Descarbonización Industrial.

Desde su presentación en 2023, Hydnum Steel ha ido completando los principales trámites administrativos necesarios para poner en marcha la planta. Entre ellos, la compañía destaca la resolución favorable de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir para la adecuación hidrológica del entorno y la obtención de 500 megavatios de capacidad de acceso a la red eléctrica nacional en el nudo de Brazatortas.

De acuerdo con la hoja de ruta prevista, la empresa iniciará el movimiento de tierras y las primeras obras antes de que finalice este año.

Además, la compañía asegura haber garantizado ya la comercialización de toda la producción correspondiente a la primera fase del proyecto durante sus cinco primeros años de funcionamiento gracias a acuerdos cerrados con clientes potenciales.

Asimismo, la futura acería ha obtenido la aprobación inicial para su declaración como Proyecto de Singular Interés (PSI) por parte de la Junta de Castilla-La Mancha tras superar el periodo de información pública sin alegaciones relevantes. También ha sido reconocida por el Foro Económico Mundial por su contribución a la descarbonización industrial.

Producción con hidrógeno verde y energía renovable

La planta de Puertollano estará completamente digitalizada y prescindirá del uso de combustibles fósiles. Su producción se basará en hornos de arco eléctrico alimentados con hidrógeno verde y electricidad procedente íntegramente de fuentes renovables, un sistema que permitirá reducir hasta un 98 % las emisiones de CO₂ de alcance 1 y 2 respecto a la fabricación tradicional mediante altos hornos.

El complejo incorporará además tecnologías como el sistema de laminación continua Endless Strip Production (Arvedi ESP) y un modelo de tratamiento de aguas Zero Liquid Discharge, que elimina los vertidos líquidos y favorece la reutilización del agua, reforzando así el carácter sostenible de la instalación.

El desarrollo tecnológico contará con la participación de empresas especializadas como Siemens, que aportará soluciones de digitalización, automatización y ciberseguridad; ABEI Energy, responsable de la generación renovable y del hidrógeno verde; y Primetals Technologies, encargada del suministro de tecnología metalúrgica.

Más de 5.000 empleos previstos

Además de su impacto industrial, Hydnum Steel prevé convertirse en uno de los principales motores económicos de Puertollano y su entorno. El proyecto contempla la creación de más de 5.000 puestos de trabajo a lo largo de sus diferentes fases, de los que más de 1.000 serán empleos directos de alta cualificación y más de 4.000 indirectos e inducidos.

Para cubrir esa demanda de profesionales, la compañía impulsará programas de formación en colaboración con centros educativos y universidades con el objetivo de formar personal especializado y favorecer la retención de talento en la región.

La presidenta y consejera delegada de COFIDES, Ángela Pérez, ha destacado que el proyecto "combina innovación industrial, producción sostenible y desarrollo de capacidades productivas", al tiempo que contribuirá a acelerar la descarbonización de la industria europea.

Por su parte, la consejera delegada de Hydnum Steel, Eva Maneiro, ha afirmado que el respaldo de COFIDES y la concesión del PERTE de Descarbonización "suponen un impulso fundamental" para el desarrollo de la planta y demuestran que el proyecto avanza conforme a la planificación prevista y alineado con los objetivos de soberanía industrial y energética de España y la Unión Europea.