Ya es oficial: el Gobierno de Page lanza unas ayudas de hasta 60.000 euros para las pymes de Castilla-La Mancha

El Gobierno de Emiliano García-Page ha dado un paso más para poner en marcha el Bono Crecimiento Pyme. La Consejería de Economía, Empresas y Empleo ha publicado este lunes, 3 de agosto, en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM) la orden por la que se aprueban las bases reguladoras de esta nueva línea de ayudas, destinada a impulsar el crecimiento, la competitividad y la modernización de las pequeñas y medianas empresas de la región.

El programa, anunciado el pasado mes de mayo por la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, estará dotado con nueve millones de euros y permitirá subvencionar hasta el 80 % del coste de proyectos orientados a mejorar la gestión empresarial, avanzar en sostenibilidad, reforzar la presencia internacional o acelerar la transformación digital de las pymes castellanomanchegas.

Durante la presentación de la iniciativa, Franco explicó que el Bono Crecimiento Pyme responde a un compromiso adquirido por el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, y nace con un objetivo claro: ayudar a las empresas de la región a ganar tamaño y competitividad.

La consejera recordó entonces que Castilla-La Mancha cuenta con unas 125.000 empresas y alrededor de 150.000 trabajadores autónomos, pero que la inmensa mayoría son microempresas.

"Más de la mitad de las compañías no tienen empleados, y solo el 0,5 % cuenta con más de 50 personas trabajadoras en sus plantillas", señaló, antes de defender que "es fundamental coger impulso, ganar en tamaño y en dimensión internacional en un contexto cada vez más competitivo y muy complejo además internacionalmente".

Hasta 60.000 € por empresa

La intensidad de la ayuda variará en función de la puntuación obtenida por cada proyecto. La orden establece que "la intensidad máxima de la subvención, expresada como porcentaje de los gastos subvencionables, será la siguiente: 60 %, cuando la solicitud obtenga la puntuación mínima exigida (...) y hasta 40 puntos, ambos inclusive; 80 %, cuando la solicitud obtenga más de 40 puntos".

Cada actuación podrá recibir una subvención máxima de 12.000 euros, mientras que el importe total por empresa no podrá superar los 60.000 euros por convocatoria.

Estas ayudas estarán sujetas al régimen europeo de minimis, por lo que ninguna empresa podrá superar los 300.000 euros de este tipo de subvenciones durante un periodo de tres años.

Por orden de llegada

Las futuras convocatorias fijarán el plazo para presentar solicitudes, que deberá ser de, al menos, nueve meses.

Las ayudas se concederán por orden de entrada hasta agotar el presupuesto disponible, ya que, según recoge la orden, "el criterio a seguir para dirimir la prelación temporal de las solicitudes, a efectos de priorización, será el de la fecha y hora de presentación de la solicitud".

La Administración dispondrá de un máximo de seis meses para resolver los expedientes desde la entrada de la solicitud. Si transcurre ese plazo sin resolución expresa, la petición se entenderá desestimada por silencio administrativo.

Una vez concedida la subvención, las empresas tendrán un máximo de seis meses para ejecutar las actuaciones y un mes adicional para presentar la justificación de los gastos, que deberá realizarse de forma exclusivamente telemática mediante memoria de actuación, facturas, justificantes de pago y el resto de documentación exigida por la convocatoria.

Cuatro modalidades

La orden define el Bono Crecimiento Pyme como un instrumento destinado a "proporcionar servicios de asesoramiento avanzado, altamente especializado y orientado a la mejora estructural de las capacidades internas de las empresas", con el fin de dotarlas de "capacidades estratégicas, técnicas, organizativas, digitales y normativas" que favorezcan su crecimiento.

Para ello, las ayudas se estructuran en cuatro modalidades: Planificación Estratégica y Financiera, Sostenibilidad, Internacionalización Estratégica y Transformación Digital.

Dentro de estas líneas podrán financiarse actuaciones como la elaboración de planes estratégicos y financieros, diagnósticos empresariales, implantación de sistemas para reducir la huella de carbono, proyectos de economía circular, estudios para acceder a nuevos mercados internacionales o diagnósticos de madurez digital, automatización de procesos, inteligencia artificial y ciberseguridad.

Por el contrario, la norma excluye actuaciones de promoción comercial en el exterior, como ferias, exposiciones, showrooms o viajes de negocio, así como determinadas actuaciones de digitalización dirigidas a empresas cuya actividad principal sea la industria manufacturera.